Piero Ferrari habla sobre Michael Schumacher: "No está muerto, pero no se puede comunicar"

La familia Ferrari ha hablado. Piero, hijo de Enzo Ferrari, ha recibido una condecoración, el Premio Mecenate Dello Sport 2021, que se entrega a las personas que se han dedicado desinteresadamente a promocionar el deporte en Italia. La ocasión ha sido aprovechada para escuchar a Ferrari hablar de la situación del equipo de Fórmula 1 y recordar la figura de Michael Schumacher.

El vicepresidente de Ferrari dijo lo siguiente del 'Káiser': "Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista, cuando era un invitado en nuestra casa y bebimos tranquilamente una copa de vino tinto juntos. Una persona sencilla en el sentido más positivo, clara, precisa, muy lineal. No me gusta que se hable de Schumacher hoy como si nos hubiera dejado".

Respecto a la Scuderia, analizó la pareja de pilotos que conforman Carlos Sainz y Charles Leclerc. Del madrileño se refirió así: "Es un piloto confiable y rápido, como se ha demostrado recientemente en Rusia. Tenemos un gran equipo con él y Charles".

Fue mucho más expresivo a la hora de hablar de Leclerc, al que comparó con el mito Gilles Villeneuve: "Leclerc es un piloto que habría sido del gusto de mi padre. Las comparaciones con pilotos anteriores siempre son difíciles. Pero ciertamente se puede decir que Gilles Villeneuve, por ejemplo, fue un conductor de puro instinto. Charles es completamente diferente: un muchacho inteligente, bendecido con un talento increíble en todos los aspectos, altamente concentrado. Si le damos el coche adecuado, todavía nos dará mucho placer".

Al que no se pierde la pista en Ferrari, ni siquiera Piero, es a Mick Schumacher: "Mick se abre camino equipo que apoyamos. Espero que reciba un vehículo en 2022 con el que pueda mostrar sus cualidades", expresó sobre el hijo del 'Káiser'.

Ferrari, en el deporte

Por último, Piero Ferrari reivindicó la importancia de la marca en el mundo del motor y aseguró que siempre estará presente en el deporte: "Ferrari, son las personas detrás de él y les dedico este premio. La Fórmula 1 es el mejor ejemplo de esto. Detrás de los dos pilotos hay mil empleados que también hacen un trabajo excepcional. Tengo suerte de haber podido experimentar algunos de los momentos más hermosos de esta compañía, en carreras de larga distancia como Daytona o Le Mans, y en muchas pistas de Fórmula 1".

Y añadió: "Pero mi padre siempre ha dicho: 'Tienes que dejar atrás el pasado, el futuro es más importante y lo elemental no es repetir errores'. Ferrari, ese es el fabricante de coches deportivos, pero ese también es el equipo de carreras, tiene las dos caras de una moneda. El deporte siempre será parte de Ferrari".

[Más información: Michael Schumacher, de la F1 al accidente esquiando: 13 meses y un mal presagio que cambiaron su vida]

Sigue los temas que te interesan