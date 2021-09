"Fernando Alonso no podía imaginarse a un novato yendo tan rápido como un bicampeón del mundo"

Lando Norris ya soñaba con la victoria en Sochi, la que iba a ser su primera en la Fórmula 1, cuando apareció la lluvia y una mala decisión dio al traste con todas sus opciones cuando se puso a llover. En ese momento apareció un Lewis Hamilton que había estado agazapado hasta la recta final de la carrera para asestar el golpe definitivo.

Con esa victoria, el británico ponía el 100 en su casillero de triunfos en su trayectoria en el 'Gran Circo'. Un número redondo y espectacular que ya supone aventajar en nueve al anterior el registro, el mítico marcado por Michael Schumacher de 91 y que parecía inalcanzable para cualquier piloto. Sin embargo, el inglés va camino de pulverizarlo y quien sabe si alguién será capaz de llegar alguna vez a sus guarismos.

De momento, puede presumir de ser el único con tres dígitos y va camino de ganar su octavos campeonato, lo que supondría también superar los siete entorchados del 'Kaiser'. Ahora, una persona que conoce muy bien a Lweis Hamilton como es Norbert Haug, repasa lo que opina él y de los récords que está batiendo el británico.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría de F1 Reuters

"Hace diez años, nadie hubiera imaginado que el récord de Michael Schumacher sería batido. Las ha logrado en 281 carreras, una de cada tres de promedio, incluso teniendo el mejor coche es absolutamente notable".

Nobert fue uno de los hombres más importantes de Mercedes dentro de la estructura de McLaren cuando eran el mejor equipo del campeonato y tenían en sus filas a dos pilotos como Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Allí se dio cuenta de su talento y que había nacido un genio que ni siquiera el asturiano esperaba, tal y como reconoce en una conversación con Servus TV.

"Les distingue la creencia en sí mismos, es lo que tienen estos tipos. Fernando no podía imaginarse a un novato yendo tan rápido como un dos veces campeón del mundo. Pero con Lewis, ese era el caso en ese momento".

"Si un piloto duda de sí mismo aunque sea un poco, entonces hay oportunidades inmediatas para los demás. Pero los mejores pilotos como Hamilton y Verstappen tienen esta confianza absoluta, este pensamiento de 'nadie me gana'".

Un año muy difícil

Haug recuerda con especial dolor aquel año en el que tanto Hamilton como Alonso podrían haber salido campeones. Para el británico hubiera supuesto salir victorioso en el año de su debut y para el español haberse consumado como una estrella legendaria al apuntarse su tercer título e igualar a su ídolo Ayrton Senna.

"Podríamos haber logrado más ese año, seguro. Quiero decir, podríamos haberlo hecho fácilmente sin el episodio de Hungría en la clasificación. Es decir, tuvimos varias razones por las que se perdió el campeonato con ambos pilotos y nos castigaron sin el título de constructores". En efecto, aquel descalabro en Hungría donde Hamilton no respetó las órdenes de equipo dictadas a principio de temporada terminaron siendo el principio del fin. El único que celebró tras aquello fue Kimi Raikkonen, que se terminó llevando el título.

"Si escribiera sobre ello, se podría convertir en una película de Hollywood, aunque ¡olvídalo, nadie se lo creería! Hoy ya no sufro, pero sufrí mucho entonces; normalmente debes vencer a tus rivales, no a ti mismo, pero vencerte a ti mismo es una lección que aprendí también: eso duele mil veces más, pero no puedes evitarlo a veces". Para el equipo McLaren Mercedes fue un golpe muy duro porque sus problemas internos, con esas filtraciones sobre la información de otros equipos como Ferrari, terminaron costándoles también el campeonato de constructores. El mejor coche, el mejor equipo y los mejores pilotos se tradujeron en un año de vacío.

