Los tres desafíos de Lewis Hamilton aún por cumplir en la F1: de Schumacher a fichar por Ferrari

Lewis Hamilton busca el octavo título del mundo en la Fórmula 1 que le encumbraría a lo más alto. Si suma un Mundial más, superará a Michael Schumacher, quien conquistó siete campeonatos durante su carrera como piloto. Pero este no es el único objetivo que tiene por delante el británico.

La nueva generación llega pisando fuerte y eso lo sabe bien Hamilton. El piloto de Mercedes fue en su día uno de esos jóvenes que aspiraba a desbancar a los por entonces dominadores de la competición. Ahora es él uno de los veteranos, pero asegura no tener "miedo", sino que es un estímulo para continuar en la F1.

El tercero de los retos que tiene por delante el británico tiene que ver con Ferrari. Aunque en el pasado se ha especulado en alguna ocasión con Lewis pilotando el monoplaza rojo, nunca se ha llegado a culminar este movimiento que sería histórico. Pese a ello, deja la puerta abierta a su fichaje por la escudería italiana: "Es un sueño para todos, un objetivo a alcanzar".

Superar al 'Káiser'

Superar la leyenda de Michael Schumacher es el objetivo que tiene entre ceja y ceja Lewis Hamilton. Siete títulos del Mundial de Fórmula 1 para cada uno. Pero el británico puede superar al 'Káiser'. Esta misma temporada está protagonizando un pulso por el campeonato con Max Verstappen.

Hamilton y Verstappen en el podio de Paul Ricard Reuters

Once podios para cada uno. Cinco victorias de Hamilton por siete de Verstappen y el primero por delante en la clasificación por tan solo dos puntos (246.5 por 244.5). Quedan seis Grandes Premios para que se resuelva todo y el Mundial continúa en un puño.

El inglés conquistó su primer Mundial en el año 2008. Entonces, con su McLaren Mercedes se llevó el título gracias a los 98 puntos que sumó. No volvería a ganar un nuevo campeonato hasta 2014 y de ahí a ser el gran dominador del Gran Circo hasta la actualidad. Tan solo se le escapó el Mundial en 2016, que ganó Nico Rosberg, su por entonces compañero de equipo.

Nueva generación

El propio Max Verstappen, Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell -que será su próximo compañero en Mercedes- o el español Carlos Sainz son algunos de los que ya son una realidad de la Fórmula 1. Y esta nueva hornada de pilotos está provocando que Lewis Hamilton tenga más hambre todavía.

Así lo ha asegurado en una reciente entrevista para Sky Italia. "Honestamente, no tengo miedo de eso, de hecho, es parte de la razón por la que quiero quedarme en la F1, porque realmente será una oportunidad para mostrar mis habilidades", ha señalado el inglés.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría de F1 Reuters

Hamilton ha querido dejar claro que no tiene miedo. Y, precisamente, no lo tiene porque sus rivales tampoco le temen a él. Solo quiere seguir ganando. Seguir siendo el número uno. "No tengo miedo, solo quiero ganar y ellos no le tienen miedo a nada. Espero todavía merecer mi lugar aquí, para poder responderles de la manera más efectiva posible", ha confesado.

El británico cumplirá el próximo 7 de enero 37 años. Pero su retirada está muy lejos. Al menos así lo ve él. Seguir compitiendo al más alto nivel está en lo más alto de su libreta. Para ello se prepara a conciencia, cuidando su dieta y entrenando al máximo. Él es el rival a batir, no al revés.

El sueño de Ferrari

¿Se imaginan a Lewis Hamilton vistiendo el mono rojo? Aunque es una imagen que todos los aficionados no puedan llegar a poner clara en sus cabezas, él sí que puede hacerlo. De hecho, no se esconde. En el medio italiano ha confirmado que uno de sus grandes sueños es ponerse a los mandos de un Ferrari.

El piloto ha bromeado con esto: "Tengo un par de Ferrari en casa que puedo conducir, pero no el Ferrari de F1". Hamilton ha formado parte de McLaren y de Mercedes, pero fue en 2019 cuando sonó más fuerte su posible fichaje por Ferrari. Entonces, Lewis Hamilton se reunió con John Elkan en Maranello.

Todo quedo ahí. El británico no acababa de renovar por Mercedes, pero se quedó y el sueño del Cavallino Rampante se esfumó. Ahora, ha reconocido que fichar por Ferrari no es algo que haya descartado: "Durante años, siempre que voy a Monza y veo a los fans, los escucho decir '¡Ven a Ferrari!' y me calienta el corazón, pero la verdad es que bastante sorprendente que nunca haya pilotado para Ferrari después de tantos años. Porque es un sueño para todos, un objetivo a alcanzar".

Por el momento, Hamilton continuará siendo piloto de Mercedes. Desea "lo mejor" a Ferrari, aunque les manda un mensaje: "En un futuro cercano, tendré que evitar que ganen el campeonato mundial". ¿Acabará siendo Lewis piloto de Ferrari para que la histórica escudería italiana vuelva a ganar el Mundial de F1?

