Koeman: "Me siento respaldado por mis jugadores; por los demás, no sé"

Segunda derrota de la temporada en la Champions League para el Barcelona. El conjunto azulgrana perdió ante el Benfica por idéntico resultado que contra el Bayern Múnich. Cero puntos de seis posibles y una situación muy complicada para acceder a los octavos de la máxima competición continental. Sobre todo ello ha hablado Ronald Koeman en rueda de prensa.

Análisis del partido

"El resultado final es duro de aceptar. Creo que lo que hemos visto sobre el césped no se ha visto reflejado en el resultado porque, pese a que estábamos perdiendo, hemos jugado bien hasta el 2-0. Hemos tenido cuatro oportunidades claras. Pero no hemos hecho el gol. Ellos han metido tres".

¿Blandos en defensa?

"No, puede que en los últimos quince minutos. Pero ellos tienen también calidad. Tenemos que defender. Y blando... Físicamente hay equipos que son mejores. Eso es así".

Cambio de Piqué

"En el juego que hemos hecho de arriesgar y de presionar, tener a un jugador con una tarjeta, y casi expulsado, era un riesgo. Con Frenkie teníamos más salida de balón. Pero si no marcas no tienes razón...".

¿Teme no pasar de la primera fase?

"No voy a discutir el nivel de este equipo. Si Busquets ha dicho esto, es diferente a lo que ha dicho una semana. Y lo he dicho yo, y lo ha dicho él. No se puede opinar de un equipo que es el de años pasados. Y eso es así. Para mí está más claro que el agua".

¿Se siente respaldado?

"Solo voy a opinar del equipo, de mis jugadores. Me siento respaldado por mis jugadores; por los demás, no sé".

¿Entendería la destitución?

"De mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido. No está en mis manos y ya veremos".

¿Asume errores o el equipo no da para más?

"El culpable, al final, es el entrenador, pero creo que el planteamiento estuvo bien porque fuimos superiores pero, hasta el 2-0, tuvimos más problemas. No hemos sido inferiores, hemos sido inferiores en la efectividad. Estamos en un momento en el que estamos cambiando cosas, falta gente. No hace falta repetirlo".

¿Momento de mayor debilidad en el Barça?

"Creo que, para cualquier entrenador, siempre es complicado si pierdes dos partidos de Champions League. Tienes que ser realista y saber que es una situación delicada. Lo intento perfectamente. Hay que intentar darle tiempo al equipo y cambiar las cosas. El tema físico, de velocidad, somos inferiores. Donde se tiene que ganar es jugando a nuestra manera, con posesión y crear oportunidades. Lo hemos hecho, pero si no marcas no ganas".

[Más información: El Barcelona sale goleado ante el Benfica y queda tocado y casi hundido en la Champions League]

Sigue los temas que te interesan