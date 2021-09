El Barça tuvo más pérdidas que todos los clubes de LaLiga juntos durante la temporada 2020/2021

El FC Barcelona ha sido el club que más pérdidas ha sumado en la liga profesional de fútbol español. El conjunto azulgrana anunció en un primer momento unos números negativos de 247 millones, cifra sobre la que se trabajó para realizar las previsiones de la competición. Sin embargo, con el paso de los meses ese dato ha aumentado hasta los 487 millones de euros que figuran en la actualidad. Solo el Barça acumula más deuda que el resto de los clubes de La Liga juntos, por lo que la patronal ha excluido de sus análisis las cifras culés.

La situación financiera de los azulgrana es grave, aunque desde la llegada de Joan Laporta parece haberse calmado la crisis. "El Barça también es exceso de la temporada anterior, pero es un club que reconoce unas pérdidas mucho más elevadas en la 2020/2021 que lo que había estimado y eso produce un mayor impacto en el límite. Si te coges esos 90 millones que tienes ahora mismo, y le sumas las pérdidas de 487 millones, te puedes ir a 570 millones", ha explicado José Guerra, director general corporativo de la patronal, al analizar los límites salariales de la temporada.

El informe publicado por la competición habla de unas pérdidas de toda La Liga (sin contar el Barça) de 337 millones de euros. Una diferencia de 149 millones con las previsiones que había realizado la consultora PwC hace diez meses. Según estos datos, la deuda del Barça corresponde al 60% del total, algo que ya había adelantado Javier Tebas cuando previó 733 millones de euros en pérdidas de la competición y que finalmente será de cerca de 820 millones con el cómputo del Barcelona.

Pese a los datos negativos, desde LaLiga han mostrado su optimismo respecto a la gestión de sus clubes. "La situación de exceso que teníamos esta temporada era muy inferior a la de la temporada pasada. Muchos clubes empezaron en situación regular. En Segunda nos quedaban menos de cinco clubes excedidos a inicios de temporada, hoy en día todos están en situación regular", ha asegurado Guerra.

"En Primera, una vez más, los grandes clubes que dependían más del estadio pues tenían un mayor impacto y eran mayor porcentaje, pero creo que estaríamos por debajo del 40-35% de clubes excedidos", ha recalcado sobre los límites salariales." No tiene nada que ver con cómo empezamos en la 2020/2021. Respecto a las previsiones para esta temporada 2021/2022, creo que vamos a lograr una situación equilibrada a final, que ya no tengamos pérdidas dentro de la generalidad de los clubes".

El control económico basado en el límite salarial, que Guerra ha defendido como una propuesta que nació de los clubes, no obligará a sancionar a nadie. "No hay ahora ningún club que por incumplimiento del límite tenga problema de inscripción para temporadas próximas o vaya a tener una sanción adicional que no esté cubierta con ese impacto Covid. Sí hay clubes que necesitamos analizar para ver si las pérdidas que han tenido, o ese incumplimiento del punto de equilibrio, está justificado por el impacto Covid. Pero no hay situaciones que nos lleven a sanciones", ha aclarado.

