Michael Schumacher, de la F1 al accidente esquiando: 13 meses y un mal presagio que cambiaron su vida

El mundo del motor echa de menos a Michael Schumacher (1969; Hürth-Hermülheim, Alemania). El próximo 29 de diciembre se cumplirán ocho años de su trágico accidente esquiando en Méribel (Francia) y las noticias sobre su estado de salud siguen llegando a cuentagotas. Se ha encargado de ello su esposa Corinna, que es una de las protagonistas del documental Schumacher que ha estrenado Netflix.

"Privado es privado, como él decía siempre. Es importante conseguir que él siga teniendo su privacidad y pongo muchísimo empeño para que así sea", dice Corinna al final de una cinta que acaba con un rotundo "Michael siempre nos protegía y ahora le protegemos nosotros a él". Ya van 2.880 días desde el 'Káiser' dejó de ser el que siempre era.

Antes del accidente, Michael Schumacher era feliz. Era libre tras dejar la Fórmula 1, ahora sí, definitivamente. El 25 de noviembre de 2012, en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, el siete veces campeón mundial se subió por última vez a un monoplaza. Dejaba su sitio a un Lewis Hamilton que con los años, en ese mismo Mercedes, haría historia al alcanzar su número de campeonatos.

"No estoy triste ni mucho menos. Sacaré lo máximo para llegar arriba y lo disfrutaré tanto como pueda. Y luego, cuando vuelva a casa, iré a por una vida nueva otra vez", confesaba antes de despedirse con un séptimo puesto. "Me divertí bastante, la pasé bien, corrí relajado", decía libre tras la carrera. A Michael, que nunca le habían gustado los focos, pasaba a tener la vida que añoraba.

Sabine Kehm, agente de Schumacher, cuenta en el documental cómo se encontraba Michael en su último año en el Gran Circo: "En las carreras en el extranjero a veces nos teníamos que quedar porque no tenía sentido volver a casa y por las noches me decía: '¿Qué hago aquí? Echo de menos a Corinna y a los niños. ¿Por qué estoy tan lejos? Ya no quiero esto. No es tan importante como lo era antes. Hay otras cosas que lo son más, mi familia lo es'". Fue eso lo que le decidió a decir adiós tres años después de su regreso.

¿Qué fue de Michael después? Hizo lo que quiso, aunque nunca pudo despegarse del todo del mundo del motor. Solo unas semanas después de acabar su carrera en la Fórmula 1 volvía a competir y a ganar. Fue en la Copa de Naciones de la Carrera de Campeones en la que compitió junto a Sebastian Vettel, entonces tres veces campeón del mundo de F1.

No sería la única vez que se le vería al volante antes de su grave accidente. Michael, que de joven no se veía más allá de ser piloto de karts, quiso volver a sus orígenes y se metió a correr en la clase KZ como piloto oficial. En aquellos días de karting llegó a medirse contra el español Jaime Alguersuari y un jovencísimo Max Verstappen, hijo de su excompañero de equipo en Benetton, Jos Verstappen.

Se le vio también en marzo de 2013 a lomos de una moto de competición (una CBR 1000RR del Holzhauer Racing) con el mono de Honda en el circuito de Valencia. Los motores seguían rugiendo para Michael, pero tenía claro que no iba a volver a correr en Fórmula 1. Rechazó hasta dos escuderías (Sauber, justo antes de retirarse, y Lotus, para sustituir a Kimi Räikkönen en 2013).

Eso sí, Michael siguió ligado aquel año a la Fórmula 1 de alguna manera al ayudar a desarrollar el monoplaza de Mercedes: "Sin duda el desarrollo lleva parte de mi firma, como también lo han hecho los autos de los últimos dos años", decía. A Mercedes dio una de sus últimas entrevistas, en noviembre, y tras un año fuera del Mundial confesaba que tenía "una buena vida": "Tengo muchas otras cosas placenteras que hacer", decía al ser preguntado sobre si echaba de menos el Gran Circo.

Michael me dijo antes del accidente: 'La nieve no está en buenas condiciones, podíamos volar a Dubai a hacer paracaidismo' Corinna Schumacher, mujer de Michael

Todo era positivo en la vida de Michael Schumacher, que se refugiaba en su mujer Corinna y sus hijos Gina y Mick. En diciembre viajaron a Méribel, como era tradición en ellos, para despedir el año esquiando. Pudo ser diferente, según la confesión de Corinna nunca antes revelada: "En Méribel, un poco antes del accidente, me dijo: 'La nieve no está en buenas condiciones, podíamos volar a Dubai a hacer paracaidismo'", cuenta en el documental de Netflix.

La tragedia

El día 29 ocurrió la tragedia. Esquiaba fuera de pista cuando, fruto de una caída, golpeó bruscamente su cabeza contra una roca. Fue trasladado de urgencia al hospital y allí se le diagnosticaron lesiones cerebrales serias. En estado crítico, se llegó a temer por su vida durante horas de absoluta incertidumbre. Lo superó, pero estuvo en coma inducido durante meses.

En junio de 2014 se publicó que había salido del coma y pasó a ser ingresado en una clínica de rehabilitación. A los meses, su familia buscaría que regresara a casa y habilitó su mansión de Gland, en Suiza, para que recibiera allí todas las atenciones médicas que necesitaba. Con el tiempo, sin saberse a ciencia cierta cómo se encuentra, lo que se sabe es que ha experimentado una notable mejoría y que, incluso, puede ver carreras de Fórmula 1.

Allí es donde está mi cabeza la mayor parte del tiempo, pensando en lo guay que sería Mick Schumacher, sobre vivir la F1 sin su padre

Desde este año puede seguir a su hijo Mick, que corre por primera vez en la F1 al volante de uno de los Haas. El pequeño de los Schumacher explica en el documental el dolor que le produce no poder tener a su padre a su lado: "Creo que papá y yo nos entenderíamos de otra manera ahora. Aunque solo fuera porque hablaríamos el mismo lenguaje, el lenguaje del motor y del deporte. Y que tendríamos mucho más de lo que hablar. Allí es donde está mi cabeza la mayor parte del tiempo, pensando en lo guay que sería. Yo creo que lo sería. Daría cualquier cosa por tener eso hoy", dice con una declaración que rompe a cualquiera.

La familia mantiene la privacidad de Michael y así seguirá siendo. Todos sigue a su lado, Corinna la que más: "Por supuesto que echo de menos a Michael. Cada día. Y no solo yo. Son los niños, la familia, su padre y todos los que estábamos con él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. Distinto, pero él está aquí. Eso nos da fuerzas a todos", cuenta en el documental. El 'Káiser' libra desde hace casi años su batalla más dura.

