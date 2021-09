Michael Schumacher y el mal presagio antes de su accidente de esquí nunca antes revelado

El 29 de diciembre del año 2013 la vida de Michael Schumacher y de toda su familia cambiaron para siempre. Un trágico accidente en la estación de esquí de Méribel dejaba fuera de la circulación a todo un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 mientras practicaba fuera de pista. El alemán perdió el control y se golpeó en la cabeza contra unas rocas de manera muy violenta.

Desde entonces, la familia Schumacher levantó un telón de acero para blindar la situación en la que se encontraba el expiloto de Jordan, Benetton, Ferrari o Mercedes. Muchas han sido las hipótesis que se han creado sobre su verdadero estado de salud en los últimos años y pocas han sido las filtraciones que han salido para ofrecer algún detalle de lo que sucedió en aquel fatal accidente y del estado del campeón germano en los últimos tiempos.

Ahora cuando se acerca el octavo aniversario de aquel fatal suceso, Netflix ha estrenado un documental donde se narra la vida, obra y milagros del mejor piloto de toda la historia de la Fórmula 1. Esta pieza audiovisual ha contado con el testimonio de muchos excompañeros y rivales que han ayudado a conocer un poco más cómo era el Michael piloto, pero sobre todo cómo era el Michael persona.

Michael Schumacher Clive Rose / Getty Images

El aviso de Michael

También han participado miembros de su familia, entre ellos su mujer Corinna, quien ha revelado cosas sobre el expiloto que no se habían contado hasta ahora. Además, se muestran también imágenes inéditas y se da a conocer cómo era Michael en casa, con sus hijos y con la familia. Pero además, se han podido conocer detalles nuevos sobre lo que sucedió aquellos días en la estación francesa de Meribel e incluso un testimonio revelador sobre el mal presentimiento que tuvo el alemán antes del fatal desenlace.

"No sé si es solo una especie de muro protector que tú misma levantas o si es porque eres de alguna manera ingenua, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael. Poco antes de que sucediera en Méribel, me dijo: 'La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí'". Pero nunca volvieron y aquella decisión terminó siendo terrible.

"Nunca culpé a Dios... Fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida". Aquella mala suerte se transformó en un brutal golpe en la cabeza de Michael que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, por lo que un helicóptero tuvo que llevarlo directamente a la clínica de Moutiers. Después fue trasladado a Grenoble y ahora se encuentra en su residencia de Gland, en Suiza.

Una foto de archivo de Michael Schumacher junto a su mujer Corinna Instagram

En dicho documental, Corinna explica el por qué de tanto misterio con la situación de Michael: "Lo privado es privado, siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael. Por supuesto que extraño a Michael todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerza".

El dolor de Mick

El documental cuenta con los testimonios de personas como Jean Todt, uno de los actuales jefes de la Fórmula 1 y que fue director de equipo y amigo de Michael, pilotos y expilotos como Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, David Coulthard o Mark Webber, el ex jefe del equipo de Ferrari Luca di Montezemolo y miembros de su familia como su hija Gina y su hermano y también expiloto Ralf Schumacher.

Junto al de Corinna, uno de los testimonios más poderosos es el de su hijo Mick, quien debuta esta temporada en la Fórmula 1: "Desde el accidente estas experiencias, estos momentos que creo que mucha gente tiene con sus padres ya no están presentes, o lo están pero menos, y en mi opinión es algo injusto. Creo que papá y yo, nos entenderíamos ahora de una forma diferente simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del motor y tendríamos mucho de lo que hablar. Ahí está mi cabeza la mayoría de tiempo, pensando que eso sería tan guay. Lo dejaría todo sólo por eso".

