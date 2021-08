Ralf Schumacher: "Hamilton no es un monarca, va al baño como todos nosotros"

Lewis Hamilton se ha convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Su carrera está plagada de récords, victorias y también de polémicas. Sobre todo ello ha hablado Ralf Schumacher, quien también ha querido bajar al dios del motor a la tierra.

Durante una entrevista con F1 Insider, el hermano de Michael Schumacher ha destacado que en Mercedes sobreprotegen demasiado al piloto británico: "Encuentro que los responsables de Mercedes tienen una piel muy fina cuando se trata Hamilton, algo que fue particularmente interesante cuando fue criticado".

A continuación, ha querido aclarar que Hamilton es un piloto más: "No importa qué y cuántos títulos tenga alguien, todos somos humanos, se pueden cometer errores. Para mí fue un error de Lewis, que por supuesto tuvo grandes consecuencias para Red Bull. Me siento mal de no se puede hablar de ello abiertamente".

Ralf Schumacher Reuters

"Lewis no es un monarca, sigue siendo un ser humano que va al baño como todos nosotros", ha agregado Ralf Schumacher. A lo largo de su trayectoria, Lewis Hamilton se ha ganado tantos seguidores como detractores y es que muchos quieren ver su caída, aunque de momento es el líder del Mundial.

Segunda parte

Después de unas semanas de descanso, el Gran Circo regresa para dar el banderazo de salida a la segunda parte de la temporada. Ralf Schumacher ha asegurado que en esta otra mitad del campeonato, Lewis Hamilton y Max Verstappen volverán a tener algún que otro choque.

"Los dos chocarán más a menudo porque ninguno quiere ceder. La pregunta que me viene a la mente es en primer lugar es: ¿qué habrá podido hacer Red Bull durante las vacaciones de verano?", ha lanzado el alemán. Ralf Schumacher parece así confiar en que Red Bull dé una sorpresa en la segunda parte de la temporada para dejar a Hamilton sin Mundial y ver a Verstappen reinar en la F1.

El propio Max Verstappen dijo hace unos días que creía que podía ser más rápido que Lewis Hamilton. "Lo veo de esta manera, todavía puedo ir más rápido que nadie en el coche. Hay algo más en eso también, en términos de margen. Estoy absolutamente seguro de que soy más rápido que Lewis. Me funciona muy bien pensar de esa manera. Si no lo creo, es mejor quedarme en casa", aseguró el piloto neerlandés en una entrevista para De Telegraaf.

[Más información - El mensaje encriptado de Fernando Alonso que desata las dudas: ¿anuncio importante con Alpine?]

Sigue los temas que te interesan