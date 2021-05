"De Fernando Alonso esperaba más con la experiencia que tiene, no está disfrutando"

Es un hecho que Fernando Alonso no está teniendo en el inicio de temporada que todos esperaban. Bien por la ilusión de los aficionados en su regreso o bien por todos los halagos que le lanzaron expertos y rivales, las expectativas con el retorno del asturiano a la Fórmula 1 eran altísimas y de momento no se están cumpliendo.

La realidad es que tampoco el equipo Alpine ha demostrado un nivel especialmente alto, sobre todo si se compara con coches como Ferrari o McLaren, e incluso con Alpha Tauri y Aston Martin, que han demostrado estar en muchos momentos por delante. Sin embargo, el corredor español no se rinde.

Nadie, o casi nadie, cree que Fernando haya perdido su magia, esa que le permitió enlazar dos triunfos consecutivos en el Campeonato del Mundo de pilotos con el equipo Renault. No obstante, la vuelta a los circuitos está siendo algo más dura de lo que parecía, lo que no ha pasado desapercibido para nadie.

Fernando Alonso y su equipo antes del Gran Premio de España de F1 Alpine F1 Team

Así lo ve también el piloto Paul Di Resta, quien compara la situación de Fernando Alonso con la de su compañero Esteban Ocon. Ambos llevan el A521, el mismo monoplaza, pero el francés está mucho más habituado a los automatismos y a las configuraciones de la casa francesa debido a su año de rodaje la temporada pasada.

"Hay que ver dónde se encontraba Esteban. Estuvo un año fuera y luchó por volver. Está cumpliendo su papel. En cuanto a Alonso, dirías que con toda la experiencia que atesora se podría haber esperado más". La realidad es que Ocon ha puntuado en cuatro de las cinco carreras que se han disputado, solo falló en la primera en Bahréin, y ya acumula un total de 12 puntos por tan solo 5 del asturiano.

Además, Ocon está sabiendo sacar el máximo rendimiento a cada detalle del coche, incluso en carreras donde las cosas no salieron bien como en Mónaco o Barcelona. Aún así, Di Resta, que ha hablado para Sky F1 admite que el retorno de Alonso a su mejor nivel está en camino y que no es fácil adaptarse a Renault de la noche a la mañana, por eso no ve a Fernando todavía disfrutando.

"Es un coche difícil, un paquete difícil de sobrellevar y Fernando no está disfrutando de dónde está y a qué se enfrenta. Pero hay que darle un poco de tiempo, ya que probablemente sea uno de los mejores pilotos de los últimos 20 años en la F1. Cuando encuentre su ritmo, entonces es cuando los demás pueden empezar a preocuparse".

Confían en Alonso

Estas palabras de Paul Di Resta han dado mucho que pensar, pero más cuando otro expiloto de Fórmula 1, este campeón del mundo, le ha dado la razón haciendo una valoración muy similar. Se trata del alemán Nico Rosberg, que alguna batalla compartió con el asturiano y que asegura que su mejor punto de forma está por llegar.

Fernando Alonso, con el casco de 2021 en sus manos Alpine F1 Team

"Ocon ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. Está obteniendo buenos resultados. Pero también diría que Fernando aún no está en su mejor momento. Eso es normal porque ya no es el más joven, ha pasado dos años fuera y le llevará un poco de tiempo volver a estar en plenitud".

En realidad, ambos son bastante sinceros, ya que no ocultan que Esteban Ocon está superando claramente al piloto español, pero confían en que cuando la adaptación de Fernando se haya completado, su nivel volverá ser extremadamente alto. Incluso ya este año, Alonso ha podido disfrutar pilotando en algunas fases de la temporada. Sin embargo, el propio Fernando ha reconocido que este proceso de aclimatación para poder extraer su máximo rendimiento le llevará algunas carreras más de lo esperado.

