Alpine descubre el error que condenó a Fernando Alonso en Mónaco

La diferencia entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en Mónaco tuvo su porqué. Que el piloto asturiano quedara 17º en la clasificación y el francés pasara a la Q2 y quedara 11º se explica por un detalle técnico. Lo cuenta Marcin Budkowski, director ejecutivo de la escudería Alpine.

Si Ocon pudo llegar a los puntos (quedó noveno) y Alonso no es por lo que ocurrió en la clasificación: "No estábamos al día desde el primer día de entrenamiento, y eso se debe principalmente a los neumáticos. La gran diferencia entre Esteban y Fernando fue que Ocon logró calentar bien los neumáticos en el momento crucial de la Q1, Alonso no pudo, por lo que Ocon avanzó, Alonso fue eliminado".

Y añade: "Esto significaba que Fernando tendría un resultado mediocre. Estoy convencido de que si Alonso hubiera podido calentar los neumáticos allí, habría estado a la altura de Ocon".

Fernando Alonso en su A521 en el circuito de Mónaco Alpine F1 Team

Pese a la novena posición de Ocon, Budkowski reconoció que el equipo no volvió contento del Gran Premio de Mónaco: "Por supuesto que no estamos satisfechos, pero podría haber sido peor. Desafortunadamente, nuestros rivales directos aprovecharon al máximo sus oportunidades. Eso es doloroso para el Mundial. Para ser honesto, acabamos por tener un mal fin de semana", explicó.

Optimismo para Bakú

En Alpine miran con optimismo al siguiente Gran Premio, que será el de Azerbaiyán: "Mónaco no expuso nada sobre nuestro progreso. Pudimos mostrar una buena tendencia al alza en Portugal y Barcelona, y eso no se desvanece en el aire. Tenemos que aprender de los acontecimientos de Mónaco para que no nos pillen con el pie izquierdo en Bakú. Pero, con suerte, Mónaco fue sólo un punto intermedio en la delicada interacción entre la pista, el chasis, los neumáticos y las condiciones externas". La carrera se celebrará el próximo 6 de junio.

