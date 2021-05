"Pienso que Koeman tenía algo personal contra mí, me decía que no tenía calidad para el Barça"

El caso de Matheus Fernandes ha sido uno de los más extraños que se recuerdan en el Barça. Fue un fichaje de la anterior directiva, la liderada por Josep Maria Bartomeu, que llegó para sorpresa de todos porque nadie le conocía. Ni siquiera Ronald Koeman, su entrenador este año y con el que no ha terminado bien.

El futbolista brasileño, llegado al Barça tras pasar por clubes como el Botafogo o el Palmeiras, aterrizó en España cuando tan solo era un joven inexperto que iba camino de cumplir su sueño. Pasó una temporada cedido en el Real Valladolid donde apenas jugó tres partidos y este año ha formado parte de la primera plantilla azulgrana.

Es difícil que alguien pueda acordarse de él con la camiseta del Barça, pues solo ha disputado 17 minutos este año, en el partido de Champions contra el Dinamo de Kiev, cuando el FC Barcelona tenía ya todo resuelto en la máxima competición. Un balance muy pobre para una temporada en la que lo ha pasado realmente mal.

A sus 22 años, Matheus tenía la esperanza de poder hacerse un hueco en el Barça o, al menos, poder jugar para que algún club le viera y le pudiera fichar o pedir su cesión. Sin embargo, tal y como cuenta en una dura entrevista con el diario Mundo Deportivo, eso con Ronald Koeman ha sido imposible.

Ronald Koeman da órdenes a sus jugadores desde la banda Reuters

"Pienso que Koeman tenía algo personal conmigo. ¿Por qué? No lo sé. Al principio empezaba a jugar un poco más. El entrenador me dijo que no tendría muchas oportunidades, pero algunas sí. Solo he jugado 17 minutos y no entiendo por qué, pues hubo partidos que podría haber jugado tranquilamente, como ha ocurrido con otros jugadores. No sé qué pasa en la cabeza del entrenador, yo pienso que podríamos haber hablado más entre nosotros, el entrenador y yo".

El dolor de Matheus

Matheus está muy dolido con Koeman porque considera que no le dio ni una sola oportunidad y que le hizo la cruz sin tan siquiera conocerle: "Antes de empezar los entrenamientos, ya les dijo a los directivos que no contaba conmigo, que podía salir. Y yo me preguntaba: 'Cómo dice eso si no me conoce, ni personalmente, ni como jugador y pienso que primero hay que mirar".

"Un día fui a hablar con él y me dijo que no contaba conmigo, que podía salir si encontraba un club bueno para mí, pero que fuera para jugar. No encontré ningún equipo porque soy muy joven y acababa de llegar, yo le dije que me diera algunos minutos para poder encontrar un equipo en el que jugar la próxima temporada, pero no me dio minutos. Fue muy raro".

Matheus Fernandes

El brasileño insiste en que sin minutos en el Barça, era imposible encontrar una salida. Además, defiende a muerte su aval de sus 17 minutos, en los cuales hasta Koeman le reconoció que lo hizo bien: "Un mes o algo más después de aquel partido, sin jugar más, fui un día a su despacho y le dije: "Míster, ¿por qué no tengo más oportunidades? ¿Jugué mal?". Y me dijo: "No, has jugado bien, pero yo no puedo ponerte porque no cuento contigo, no tienes calidad para jugar en el Barça".

A partir de ese momento, Matheus se sintió incluso apartado del equipo, marginado, y todo por el trato de Koeman: "Los días antes de los partidos, que eran más tácticos, casi no entrenaba con el grupo. Yo en todo momento pensaba que era una cosa personal porque no hablaba conmigo, hacía lo que hacía... para mí, es personal".

