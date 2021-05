Tebas carga contra la Superliga: "Que ganen más títulos no significa que sean más listos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido de los primeros en reaccionar a la respuesta de la Superliga Europea a la apertura de expediente sancionador a Real Madrid, Barcelona y Juventus. El directivo de la patronal se mostró muy contundente, una vez más, durante su discurso de apertura en la reunión de la CAP organizada por las Ligas Europeas.

El máximo dirigente del organiso español tenía claro quién iba a ser el blanco de sus palabras y no tardó ni un segundo en señalar a los grandes clubes que todavían siguen inmersos de forma activa en la famosa Superliga Europea. Javier Tebas fue muy claro y directo contra ellos y enumeró los puntos por los que este tema le cabrea especialmente.

Tebas fue uno de los dirigentes del fútbol mundial que se posicionaron rápidamente en contra de este gran proyecto cuando salió a la luz, tal y como había hecho en apariciones previas cuando se rumoreaba el lanzamiento de una competición de grandes clubes muy similar a la Euroliga de baloncesto.

Logo de la Superliga Europea con los escudos de los doce clubes que firmaron el acuerdo inicialmente

Así de contundente se ha mostrado el presidente de LaLiga en la reunión de la CAP: "No debemos escondernos. No tengamos miedo a lo políticamente correcto para defender los principios que están en grave peligro como la meritocracia. El concepto de la Superliga no ha muerto".

Además, Tebas dejó claros los puntos que más le irritan: "Se está poniendo en duda la estabilidad económica del fútbol europeo. Lo que más me molesta es que se creen que somos tontos, ingenuos. Juegan con nuestra ingenuidad, con nuestro silencio, con nuestro políticamente correcto. No seamos ingenuos en esta batalla. Hay que tener una actitud firme".

Tebas sigue pensando que la idea de clubes como Real Madrid, FC Barcelona o Juventus es romper del todo con el fútbol europeo tal y como se conoce, o su propósito sigue siendo el de vender esa idea a los aficionados. El presidente de LaLiga no contempla la opción de remodelar el fútbol para volver a convertirlo en un negocio atractivo a las grandes masas.

Ataques directos

"Lo que se intentó hacer es muy grave, un golpe de estado contra el fútbol europeo, contra las competiciones europeas. Es muy grave lo que se hizo. El presidente de LaLiga respetará cualquier tipo de decisión que se tome estén clubes españoles o no implicados, los hechos no van con la nacionalidad sino con la conducta de lo que se hizo".

Javier Tebas, presidente de LaLiga REUTERS

"El comunicado que sacaron los tres naúfragos de este proyecto, que aún sostienen lo insostenible, con el barco medio hundido y todavía dando lecciones de si el fútbol se va a arruinar o no".

Por último, Tebas no dudó en apuntar que los títulos de estos grandes clubes no dan inteligencia por encima del resto ni de equipos ni de organizaciones, y reiteró que el fútbol europeo no está camino de arruinarse: "Que hayan ganado más títulos no significa que sean más listos. Esa nota demuestra la ignorancia de lo que está pasando en el fútbol profesional. No nos vamos a la ruina señor Pérez, no nos vamos a la ruina señor Laporta, no nos vamos a la ruina señor Agnelli".

