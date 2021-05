Javier Tebas, el 'defensor' de los aficionados al fútbol: "EEUU se merece partidos de La Liga"

LaLiga ha presentado este viernes un importante acuerdo con las cadenas ESPN y Relevent por el cual, el campeonato español podrá verse en Estados Unidos las próximas ocho temporadas a través de este operador. Esta asociación forma parte del plan de expansión que Javier Tebas quiere imponer para La Liga.

Esta unión firmada por ambos organismos tendrá unos ingresos para el campeonato nacional de 175 millones por cada una de las ocho temporadas que se ha prolongado el acuerdo, tal y como ha revelado Expansión. Esta firma se ha oficializado a través de evento en directo presentado por Fernando Palomo y en el que han intervenido Javier Tebas y Gerard Piqué por parte de LaLiga y varios ejecutivos de ESPN y Relevent como Stephen Ross.

El central del Barça ha considerado un gran acierto este pacto: "Estoy contentísimo y entusiasmado de que LaLiga entre en asociación con ESPN, que son los mejores. Nuestros fans van a estar contentísimos de poder ver todos los partidos en ESPN en América. Siempre que hemos tenido la oportunidad de viajar allí a jugar la experiencia ha sido tremendamente buena. Espero que podamos ir en el futuro a jugar".

El jugador del conjunto azulgrana no solo opinó sobre el acuerdo, sino que respondió a preguntas sobre el estado del equipo: Estamos bien. Estaríamos mejor si hubiéramos podido ganar el último partido. Al final estamos aquí para que disfrutéis de este deporte. Creo que todos los años el nivel está aumentando y tenemos rivales que están creciendo muchísimo, como el Levante, al que no pudimos vencer el martes".

"Quizá no sean tan populares como el Real Madrid o como nosotros, pero están haciendo las cosas muy bien y esta es una gran oportunidad para conocerlos y conocer a otros jugadores que están creciendo muchísimo. Hay otros clubes que lo están haciendo muy bien como el Sevilla que han luchado hasta el final. Cada año hay más clubes que pueden intentar acercarse arriba y para nosotros es más difícil".

Piqué habló también de cómo se puede hacer el fútbol más atractivo para las nuevas generaciones: "Tengo dos niños de 8 y 6 años y es verdad que es difícil para ellos centrarse en la televisión durante los 90 minutos de partido. Es diferente de cuando yo era pequeño: para mí sólo había fútbol. Ahora ellos tienen muchas ofertas".

"Es un proceso que no puedes cambiar del día a la mañana, pero es cómo ven los partidos y como viven los partidos. Se pueden ofrecer diferentes tipos de contenidos que les pueden hacer más fácil y más interesantes a ellos para verlo: datos previos, entrevistas... No es fácil para ellos centrarse porque tienen mucha oferta. El fútbol en general tiene que adaptarse para que puedan consumirlo de otra manera diferente a cómo lo hacíamos nosotros. La manera en la que lo viven es diferente a la que lo hacíamos nosotros, y va a cambiar".

"Promocionar LaLiga en EEUU y Canadá es importantísimo para los clubes y los jugadores. América es el líder en todo lo que hace, y en deporte también. Cuanto más penetremos en ese mercado, mayor impacto tendremos allí y eso hará que seamos todos más populares allí. Esto es una gran noticia para todos nosotros. En España nuestra característica principal es el talento de los jugadores. Si lo comparas con la Premier, yo diría que allí el fútbol es mucho más físico, más potente. Aquí la diferencia quizá pueda estar en la calidad y el talento, que nos hace especiales. Y también la pasión y rivalidad de los aficionados".

Tebas saca pecho

Junto a Piqué también habló Javier Tebas, que expresó su orgullo por el nuevo acuerdo: "Es un cambio muy importante porque estar asociado con la marca ESPN nos da un toque de calidad añadida para la marca en EEUU, porque son los mejores. Y la promoción que van a hacer será muy importante para nuestros aficionados. Además de ser los mejores, las sinergias de crecimiento entre LaLiga y los clubes también se van a dar en los EEUU y eso es uno de los puntos principales de este acuerdo".

Tebas, uno de los grandes defensores de los aficionados en el nuevo 'fútbol del pueblo' dominado por la UEFA y las instituciones de las ligas europeas, habló sobre su deseo de seguir llevándose partidos a miles de kilómetros: "El Clásico es más complicado, es el partido entre clubes más importante del mundo, pero sí se incrementan las posibilidades de llevar partidos de competición oficial. EEUU se merece un partido oficial con alguno de nuestros grandes clubes. Tras este acuerdo con ESPN nuestros aficionados se merecen que juguemos algún partido oficial allí".

"Nuestra obsesión es crecer, no superar a la Premier League. Me conformo con superar los datos de implantación que tenemos en EEUU y en Canadá. Queremos dar el mejor producto posible a todos los suscriptores. Estaremos muy cerca de la Premier en los ocho años". Por último, quiso dejar un mensaje a los clubes que todavía defienden la Superliga Europea: "El fútbol está vivo no como lo que dicen los de la Superliga".

