Fernando Alonso no se ve volviendo a ser campeón de la Fórmula 1

La gran ilusión que tiene toda la afición española era volver a ver a Fernando Alonso subido a un monoplaza. Pero el asturiano es un ganador y todos confían en que pueda regresar a lo más alto de un podio. Algunos todavía incluso creen que un tercer campeonato del mundo de Fórmula 1 es posible, pero es el mismo piloto el que los pone en su sitio. Los cambios de 2022 igualarán las fuerzas y esa es la principal esperanza para los seguidores de ver un cambio

"Todos queremos ganar, pero sólo uno puede hacerlo y a final de año hay un único campeón. Es un objetivo difícil de conseguir. Trabajas duro para conseguir resultados y esos sueños que tienes en tu cabeza. Yo estoy tratando de hacer de esta remontada una buena oportunidad para ganar carreras y ser lo más competitivo posible, pero no con un objetivo claro o un margen de tiempo establecido", explica en unas declaraciones que recoge Sky Sports.

"Lo que quiero hacer es probarme a mí mismo, tratar de ayudar al equipo en este momento importante de la transición de Renault a Alpine y el gran futuro que creo que tiene. Estoy aquí para ayudar al equipo con la experiencia y el conocimiento que he acumulado y sumar impulso al equipo para continuar a partir de 2022. Seré feliz y lo consideraré un éxito si crecemos juntos, el equipo y yo, en los próximos dos años y somos contendientes", destaca señalando que se da de plazo estos dos años para decidir hasta cuándo seguirá vinculado a la Fórmula 1.

Fernando Alonso compitiendo con su nueva escudería Alpine. Europa Press

Aún así, el asturiano señala que no se puede hablar de cifras concretas en este mundo. "La F1, y el deporte en general, no son exactamente matemáticas con las que se puedan planificar las cosas de manera anticipada. Sólo tratas de hacer tu viaje lo más agradable posible", argumenta un Alonso que sigue confiando en que lo visto en la primera carrera no será la tónica de toda la temporada.

Optimista

De hecho, después de que Alpine anunciara mejoras para Imola, el piloto español se ha mostrado un poco optimista. "Después de las pruebas de invierno y de la primera carrera, normalmente consigues mejorar significativamente el coche. Simplemente porque aprendes mucho de él. Soy optimista porque creo que veremos avances en Imola", anunció en otra entrevista para el portal alemán Formel1. A menos de dos semanas de esta cita, Fernando ya empieza a encender las brasas.

Además, daba motivos para pensar que pueden hacer algo más. "Pienso que es bueno haber estado tan cerca de McLaren en el primer stint y haber estado entre los Ferrari. Me sentí competitivo en ese grupo. El equipo está convencido de que aún podemos lograr buenos resultados. Algunos fines de semana unos equipos estarán mejor y el fin de semana siguiente pueden tener un rendimiento más bajo. La zona media es muy estrecha y simplemente tenemos que estar ahí", concretó el asturiano.

[Más información: Fernando Alonso mira al futuro con Alpine: "El gran atractivo de la F1 son las reglas de 2022"]