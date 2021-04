Así ha sido la prueba de Fernando Alonso con las ruedas del futuro de la Fórmula 1

Fernando Alonso ha empezado ya a olvidar lo sucedido este fin de semana en Bahrein. Aunque no ha salido aún del país, el español ya está trabajando para rendir bien en Imola. Este jueves ha tenido una sesión de pruebas dentro del programa de desarrollo de Pirelli. La marca de ruedas está desarrollando los nuevos neumáticos de más envergadura que llevarán los coches la próxima temporada y ha elegido al asturiano y a Alpine para que las testeen.

El español ha tenido la primera toma de contacto con las ruedas del futuro, aunque lo de este jueves han sido simplemente los prototipos que ahora dispone Pirelli. Fernando Alonso ha completado un total de 64 vueltas por la mañana, una experiencia con estos neumáticos que también le ayuda en este proceso de adaptación que ha tenido que hacer en su regreso a la Fórmula 1. Estas pruebas le han servido al asturiano para tener una doble lección.

En primer lugar, ha tenido un rodaje largo para seguir cogiendo confianza de cara al presente campeonato. Después de la primera experiencia fallida, esta prueba ha servido para dejar de darle vueltas a su cabeza a lo sucedido y volver a tener buenas sensaciones con su Alpine. En segundo lugar, ha conseguido información de cara a la próxima temporada, la que marca su regreso a la Fórmula 1 y donde la marca francesa hará un 'All-In'.

Fernando Alonso con las nuevas ruedas de Pirelli Pirelli

Las nuevas reglas igualarán las fuerzas entre todas las escuderías y el que mejor haya trabajado se llevará el gato al agua. Estos cambios le pueden dar la oportunidad de luchar por el tercer campeonato, aunque será muy complicado. En cualquier caso, todos los equipos están centrados en lo que puedan hacer la próxima temporada y la lucha será feroz. Está claro que nadie quiere perder su barco particular para poder acabar con la tiranía de Mercedes.

Lo admite

En una rueda de prensa para medios argentinos ha explicado cómo se siente y lo que espera de esta temporada 2021. Fernando Alonso no nota demasiado cambio con la F1 actual respecto a la que dejó, pero eso es porque se espera la revolución para 2022: "La F1 ha cambiado poco en relación a hace dos años. Las fuerzas dominantes son las mismas que hay ahora mismo. Para mí, el gran atractivo es la nueva reglamentación, que estaba prevista para este 2021, pero que se ha pospuesto para el 2022".

Aún así, ve positivo haber llegado un año antes: "Me he quedado este año con una temporada de transición, que estoy viviendo ya desde dentro del equipo y lo bueno es que no he estado otro año fuera de la F1. En suma he regresado al 'Gran Circo' un año antes del cambio de reglas, que es el motivo de verdad para mi vuelta".

El mismo Flavio Briatore también ha pedido a Alpine que centren todo su trabajo en la próxima temporada. "Creo que Renault-Alpine este año puede estar entre la decimosegunda y la decimoquinta posición. Espero que se centren en el próximo año para tener un monoplaza mejor, como se merece Fernando Alonso", concretó el que fuera jefe de equipo del asturiano en el pasado.

[Más información: El mensaje más pesimista de Flavio Briatore sobre Fernando Alonso]