Fernando Alonso mira al futuro con Alpine: "El gran atractivo de la F1 son las reglas de 2022"

Tras el estreno de Fernando Alonso en Baréin con el Alpine, el piloto español ha podido comprobar sus primeras sensaciones en su regreso a la Fórmula 1. En una rueda de prensa para medios argentinos ha explicado cómo se siente y lo que espera de esta temporada 2021. Además, vuelve a hablar del motivo que le hizo regresar al Gran Circo dos años después de su marcha.

Fernando Alonso no nota demasiado cambio con la F1 actual respecto a la que dejó, pero eso es porque se espera la revolución para 2022: "La F1 ha cambiado poco en relación a hace dos años. Las fuerzas dominantes son las mismas que hay ahora mismo. Para mí, el gran atractivo es la nueva reglamentación, que estaba prevista para este 2021, pero que se ha pospuesto para el 2022".

Aún así, ve positivo haber llegado un año antes: "Me he quedado este año con una temporada de transición, que estoy viviendo ya desde dentro del equipo y lo bueno es que no he estado otro año fuera de la F1. En suma he regresado al 'Gran Circo' un año antes del cambio de reglas, que es el motivo de verdad para mi vuelta".

Fernando Alonso, en el paddock del Gran Premio de Baréin 2021 ALPINE

Respecto a lo que espera, se centra en la lucha en la zona media: "Es un año muy interesante para la zona media. En unas pocas décimas estamos varios equipos y eso implica que vamos a tener que pelear muy duro cada fin de semana para ganar o perder esas posiciones. Así que es un desafío grande el que vamos a tener [...] Luchar por el campeonato y por ganar carreras es algo que prácticamente está reservado para Mercedes y Red Bull. Eso ya lo vimos en 2020".

Estreno en Baréin

Ya de las sensaciones que tuvo en el GP de Baréin dijo lo siguiente: "Fue algo muy especial volver a estar en la parrilla de salida. Toda la rutina tan típica de la F1 la volví a vivir con emoción. Y esas primeras vueltas también las viví con mucha adrenalina. [...] Sabes que en la primera curva es casi la oportunidad que tienes de adelantar. Fueron cosas bonitas de vivirlas otra vez. Muy contento de cómo fue el fin de semana. Emocionalmente fue muy intenso. Y seguirá siendo más intenso porque volverá a ser la rutina que ya conocía. Eso sí, el primer día fue especial".

[Más información: Qué necesita Fernando Alonso para estar delante de McLaren y Ferrari]