Aviso a Fernando Alonso: "No aceptaría ser superado por Ocon"

El estreno de Fernando Alonso con Alpine ha dado para muchas reacciones y la última es de un amigo con el que compartió parrilla en el pasado. Se trata de Mark Webber, que también ha vuelto a la Fórmula 1, aunque en su caso como comentarista y representante de pilotos jóvenes.

El australiano, que guarda una buena relación con el español, ha reflexionado en el podcast 'On the marbles' sobre el regreso de Fernando Alonso al Gran Circo: "Esto me provocó sensaciones encontradas. Tengo muchísimo respeto por Fernando, es uno de los mejores contra los que he corrido. Lo que él hizo contra Michael Schumacher, lo que él hizo contra Lewis Hamilton... él hizo algunas cosas increíbles los domingos. No hubo muchos mejores", analiza sobre la figura del bicampeón.

Sin embargo, duda de si el regreso de Alonso es lo mejor para el 'Gran Circo': "Pero hay un punto en el que... amo ver a los jóvenes llegar. Amo preguntar: '¿dónde está el próximo Max Verstappen?' '¿dónde está el próximo Charles Leclerc?' Ellos son grandes para el deporte".

Fernando Alonso, en el paddock del Gran Premio de Baréin 2021 ALPINE

Webber ahonda en su pensamiento: "Fernando es un gran nombre, increíble para España, grande para el deporte, pero sólo me gustaría que nuestro deporte debería mirar al futuro y encontrar al Alonso que encontró hace 20 años".

Duelo con Ocon

Y el australiano habla también de lo que podría ocurrir si Esteban Ocon, uno de los jóvenes de la parrilla y compañero de Alonso, da un paso adelante: "Todo son días felices, cuando hay un poco de champán alrededor y Fernando está dominando o batiendo regularmente a su compañero y él es el que rinde y consigue más para el equipo. Todo eso está muy bien. Pero si es al revés, si Ocon le toma la medida y el equipo está a mitad de tabla, puede haber algo de fricción porque Fernando no aceptará ser superado por Ocon y si eso ocurre será un reto", avisa.

