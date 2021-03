Ocon asegura la presencia de Fernando Alonso en Bahrein: "Estará a tope en la primera carrera"

El equipo Alpine comienza un año muy emocionante y apasionante en la Fórmula 1. 2021 es el curso elegido para volver a su equipo importante del 'Gran Circo' y así lo demuestra toda la expectación generada en torno al antiguo equipo Renault, que seguirá siendo la casa que ampare el proyecto, aunque se haya producido un cambio de naming y de imagen de la escudería.

También lo demuestra así el fichaje de Fernando Alonso, que regresa a la que siempre ha sido su casa para emprender una nueva aventura en la Fórmula 1 tras estar varias temporadas fuera del paddock, afrontando otros retos que le han ofrecido nuevas ilusiones y nuevos aprendizajes.

El asturiano tiene el reto de poder estar en la primera carrera de la temporada en Bahrein, en el circuito de Sakhir, tras el atropello sufrido mientras entrenaba en bicicleta por las calles de Lugano. Otro reto todavía más importante será estar presente en los test de pretemporada que se celebrarán dos semanas antes, también en Bahrein y también en el mismo trazado.

Fernando Alonso y su Alpine A521, en un fotomontaje

Quien confía en que Fernando esté en la primera cita del Mundial, aunque no ha desvelado si también en los test, es su compañero de equipo Esteban Ocon: "Veremos si Fernando es más desafiante que Ricciardo. Lo que es seguro es que será muy interesante estar con Alonso, porque es un bicampeón del mundo y tiene mucha experiencia".

"Seguro que estará a tope desde la primera carrera. Siempre he tenido una buena relación con Fernando y siento mucho respeto hacia su figura. Correr con él se disfruta mucho, porque es un piloto rápido, pero limpio. Tengo ganas de que trabajemos juntos, hasta ahora ha sido una gran colaboración y espero que todo siga así en 2021".

Un duro rival

Ocon sabe que tiene el reto de medirse a todo un doble campeón del mundo que seguramente le ponga las cosas más difíciles que Ricciardo, pero es un paso más para seguir creciendo: "Eso está claro y eso es lo que busco todos los años. Siempre mejorando, siempre cuestionándome, mirando lo que hace mi compañero, como hice con Daniel el año pasado".

"Creo que así es como te conviertes en el mejor al final. Incluso Fernando, a su edad, y con la experiencia que tiene, sigue aprendiendo cosas. El cuestionamiento y la búsqueda de la perfección es lo más importante en el deporte de alto rendimiento y es lo que seguiré buscando a lo largo de mi carrera".

Esteban Ocon, con los colores de Alpine Alpine F1 Team

Mejorar y superarse

A sus 24 años, Ocon asegura que tener experiencia dentro del equipo le da un plus: "Por supuesto que es mejor haber hecho ya una temporada con tu equipo. Lo vimos el año pasado con Daniel, que mejoró en comparación con 2019. También haré todo lo posible por mejorar durante este segundo año. Me siento mucho mejor integrado en el equipo, me veo muy bien rodeado. Estoy más sereno, sabré con quién hablar en los momentos cruciales y así desenvolverme mejor de inmediato".

El galo es ambicioso y ya espera mejorar los resultados de 2020 con el nuevo A521: "Queremos tener más de tres podios este año, aunque la marca del año pasado no estuvo mal. Pero hasta que rodemos en Bahréin no sabremos dónde estaremos. Este año será emocionante porque es una nueva era para el equipo. Nuevos colores, nueva gente, un nuevo compañero de equipo. Son muchos cambios, pero espero que sean buenos. Creo que el equipo tendrá un buen futuro, así que no veo la hora de empezar".

