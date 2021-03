Así será el casco de Fernando Alonso para su regreso a la Fórmula 1

No habrá que esperar a verle encima de su nuevo Alpine A521. Fernando Alonso ha presentado en sus redes sociales el modelo de casco que llevará en esta temporada 2021, la que marcará su regreso a la Fórmula 1. El español ha bañado de nostalgia a los seguidores del automovilismo con un diseño que recuerda a los que llevó en los títulos de 2005 y 2006 y en el que tienen mucha importancia patrocinadores como Kimoa, su marca de ropa, Finetwork, MAPFRE o Citibank.

Para los que decían que no veían la bandera española o la de Asturias por ningún lado en el coche, que no se preocupen. Los colores que ha presentado Alonso con su casco evocan a estas dos señas de identidad que siempre ha llevado allá donde iba. El amarillo de la Cruz de la Victoria copa gran parte del casco, además de otra más pequeña en el lateral, acompañado por el azul característico del elemento representativo de la comunidad autónoma en la que nació. La rojigualda se sitúa en la parte posterior, mientras que en la superior está el azul de Alpine.

Un diseño muy similar al que llevó durante los campeonatos de 2005 y 2006 en los que cosechó sus dos títulos mundiales de Fórmula 1. No cabe duda de que es un guiño también a que este regreso no es para pasearse con el coche francés, si no que el objetivo es que ese casco cruce primero la meta en más de una carrera. Aunque las expectativas son más bien otras, por lo menos en esta temporada, con las manos de Fernando en un volante todo es posible.

No solo presentó Alonso su nuevo casco, si no también su nueva línea de productos 'Kimoa Alpine'. La principal novedad es la gorra que llevará el asturiano cuando no esté encima del coche. El color azul y esa bandera francesa que tan presente está en su coche tienen gran protagonismo, aunque también hay otro diseño con la 'A' que también está en el bólido.

Poco a poco se van conociendo todos los detalles de esta temporada en la que el español será gran protagonista. Los focos se centrarán sobre él por su vuelta a la competición que le llevó al estrellato. El asturiano quiere volver a disfrutar de todo lo que trae consigo la Fórmula 1, así como probar las mieles del éxito de nuevo. La distancia con los equipos punteros es grande, pero pondrá todo de su parte para poder conseguir algún podio y, por qué no, alguna victoria.

Necesitarán de fortuna y carreras locas, pero las manos de Fernando Alonso tratarán de hacer de este coche un asiduo a las mejores posiciones de la parrilla. Vuelve al 'Gran Circo' un campeón del mundo que ha acumulado experiencia en otras disciplinas. El hecho de que llegue con 39 años no es ninguna tara o, al menos, así lo quiere ver él. La odisea en el desierto del Dakar o el vértigo del Mundial de Resistencia han hecho del español un "piloto más completo", como él mismo describe.

