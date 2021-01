Duro análisis sobre la lesión de Marc Márquez: "Fue demasiado lejos porque se lo permitieron"

La situación que ha tenido que vivir Marc Márquez en el último año ha sido realmente dramática. El piloto del equipo Honda se lesionó en la primera carrera del pasado mundial, que terminó siendo ganado por el español de Suzuki Joan Mir, y no pudo volver a disputar ni un solo Gran Premio más en toda la temporada.

Durante todo el curso se especuló con una posible vuelta, pero el estado de su lesión, una complicada fractura de húmero agravada con sus intentos por volver antes de tiempo, le han hecho que aún siga de baja y que no sea segura su presencia en las primeras carreras de la temporada. Tras someterse a su tercera operación, las peores expectativas cifraban la recuperación hasta en seis meses.

Lo que está claro es que Marc ha vivido un calvario desde aquella caída en el circuito de Jerez. Por el camino, un intento de regreso con sesión de entrenamientos completada incluida, una rotura de la placa, varios pasos por quirófano y hasta una infección que ha requerido tratamiento de antibióticos han sido los pasos que ha ido dando el seis veces campeón de MotoGP.

Marc Márquez, sobre su scooter, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Efe

Por si esto fuera poco, Marc ha tenido que aguantar críticas durante todo este tiempo, numerosos ataques y ha tenido que salir a defenderse ante lo que ha sido calificado como una negligencia, ya que han sido los médicos que le atendieron en un principio quienes la permitieron volver a subirse a la moto tan pronto. Seguramente, superados por la presión de tener que decir que no a un súper campeón como Márquez.

Ahora, quien ha valorado la situación ha sido Livio Suppo, antiguo jefe del equipo Honda y persona que conoce muy bien el motociclismo, al conjunto japonés, a Marc y a su entorno: "Habrá cuestiones legales seguramente, pero creo que eso es poco interesante para los aficionados. A mí me preocupa que Marc regrese en forma, porque es un chico joven que ha sufrido un trauma que le ha condicionado mucho, por eso sólo deseo que vuelva al máximo".

Suppo ha hablado en Paddock TV, programa especializado en el que participa, y aunque cree que Marc tiene algo de responsabilidad, carga las tintas especialmente contra el equipo médico: "El piloto fue demasiado lejos porque se lo han permitido. La responsabilidad, repito, es de los médicos. No se le debió permitir subirse a una moto tan exigente. No soy médico y no puedo decir si esa primera operación fue la adecuada, pero sí creo que fue una locura darle el OK con tan poco tiempo de recuperación. Si yo hubiera sido el jefe de equipo de Honda, como lo fui en su momento, hubiera hecho todo lo posible para que Marc no hubiera corrido. Me temo que en esta situación sólo Emilio Alzamora se mostró contrario a que compitiera, el resto sí quería".

Críticas de Suppo

El que fuera jefe de Honda asegura que nadie estuvo a la altura para frenar las ansias de Marc y que no se pensó en la persona, sino solo en el piloto que buscaba ganar el campeonato: "Si todo esto no hubiera pasado, Márquez hubiera podido luchar por el Mundial con seguridad, si no lo hubiera ganado tampoco habría ocurrido nada. Marc es un fenómeno, hay que proteger a ese fenómeno, no preocuparse solo de ganar un título más. La prioridad absoluta debería haber sido preservar a la persona, siempre debe ser así en cuestiones de salud, en cualquier caso".

Marc Márquez se incorpora a pista desde boxes en el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de Andalucía EFE/ Román Ríos

Suppo también ha valorado la mala gestión que se ha hecho de la posible sustitución que podría hacer Dovizioso de Marc durante las primeras carreras del campeonato si el ilerdense no está del todo recuperado: "Es un poco extraño que un jefe de mecánicos se permita hacer declaraciones de este estilo, no debería ser quien hablara en un equipo. Imagino que es su punto de vista personal, que no lo hace en nombre de la marca. El problema es que Dovizioso había dicho que no estaba dispuesto a sustituir a Márquez solo por unas carreras, aunque ahora no sé si algo ha cambiado porque su representante habla de la posibilidad de estar en el test de Catar".

Además de atizar a Santi Hernández, Livio Suppo ha criticado el fichaje de Pol Espargaró, nuevo compañero de Marc: "Pol Espargaró lleva muchos años en MotoGP, ha tenido motos competitivas, como la Yamaha de Tech3, y no ha logrado grandes resultados, ni siquiera la pasada temporada cuando han ganado las KTM y no lo ha hecho él. Sinceramente no entiendo su llegada a Honda… quizá gane el Mundial y yo quede como un cretino, pero hoy desde luego no comprendo su fichaje".

