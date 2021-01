Honda pone en pausa su temporada a la espera de Marc Márquez

El futuro de Honda en el campeonato de MotoGP es todo un misterio. El equipo japonés no ha dado prácticamente ningún detalle y entre los fieles seguidores se ha despertado cierta expectación. La escudería no tiene confirmados los dos pilotos que defenderán a la empresa asiática y la razón es una: Marc Márquez. En Honda no se quieren arriesgar y la recuperación del piloto español es la clave de todo.

Márquez pasó por quirófano por tercera vez hace unas semanas. Cerró el 2021 con una operación de varias horas y donde se hablaba de una baja por recuperación de hasta seis meses. Es decir, Marc Márquez podría regresar pero perdiéndose las primeras carreras del calendario de MotoGP. Un calendario que, además, está ligado a la Covid-19 y puede sufrir notables cambios si la pandemia sigue sin freno.

Estas dos situaciones están marcando los pasos de Honda, según publica La Gazzetta dello Sport. El periódico italiano asegura que en la escudería no quieren arriesgarse lo mas mínimo y firmar un contrato con cualquier piloto que puedan acabar pagando caro. Y es que, por el momento, el español Pol Espargaró es el único rostro que seguro correrá con Honda la próxima temporada.

Según esta información, en la escudería tienen varios frentes abiertos. Una de las posibilidades es mantener a Pol Espargaró como fijo y continuar con Bradl como piloto probador. Este, por lo tanto, sería quien corriera las carreras que se perdería Marc Márquez siempre y cuando su recuperación siguiera los plazos más optimistas. Así se evitarían un contrato excesivo y sin futuro. Además, no se complicarían de cara a a un cambio en el calendario por la pandemia.

Marc Márquez junto a su equipo en el box de Repsol Honda Reuters

La otra opción con la que se trabaja es con el fichaje de Dovizioso. El periódico italiano asegura que le piloto no tiene más ofertas y que su futuro es competir con Honda o quedarse en casa. Sin opciones, no corre prisa cerrar su incorporación. Dovizioso sería la opción adecuada en el caso de que Márquez alargue su recuperación y Honda necesite a alguien con mayor potencial para competir por los puntos del Mundial.

Con esta planificación, Honda saldría ganando. Aunque genere más incertidumbre estas semanas, a nivel económico es lo más fructífero para el equipo. Evitarían firmar contratos de más duración de la necesaria y, además, esquivarían la posibilidad de acumular hasta tres pilotos en el mismo momento si Márquez se recuperara antes de tiempo. Algo que, en tiempos de crisis económica como la actual, es tan valioso como un título.

El calendario

La idea confirmada por MotoGP es que la primera carrera del Mundial sea en Catar el próximo 28 de marzo. En abril tocaría viajar a Argentina y las Américas para correr los dos circuitos. No sería hasta mayo y junio cuando España acogería dos de los circuitos. El primero se desarrollaría en Jerez en el mes de mayo. Poco después, en junio, sería el turno de Cataluña. La guinda la pondría en septiembre el de Aragón.

[Más información - Jorge Lorenzo, el campeón de MotoGP más excéntrico: de cantar en televisión a peleas con excompañeros]