El Atlético se refuerza para ganar La Liga: Dembélé, a punto de cerrar su fichaje

El Atlético de Madrid ultima el fichaje de Moussa Dembélé, delantero del Olympique de Lyon y que llegará para reemplazar a un Diego Costa cuyo contrato se rescindió hace unos días. La operación no es oficial, pero se espera que próximamente se certifique. Desde el club francés, de hecho, confirman que la puerta está abierta y que, según sus informaciones, Dembélé ya tiene un acuerdo con el Atleti.

Juninho, director deportivo del Lyon, ha sido el encargado de sacar a la luz el traspaso de Dembélé al cuadro rojiblanco. En declaraciones para Telefoot, el dirigente galo ha dado detalles de cómo está la situación. Y, por encima de todo, ha asegurado que todavía "no hay nada hecho".

El Lyon ha reconocido que "existe la posibilidad de que" Moussa Dembélé "se vaya". Sin embargo, aún están "hablando con el Atlético de Madrid". Por el momento, el jugador podría tenerlo cerrado con la entidad madrileña. "Creo que ha llegado a un acuerdo con el Atlético", ha indicado Juninho. "Si se va, le deseo buena suerte".

La salida sigue sin cerrarse y por ello en el Lyon "todavía" cuentan con él". Pero el jugador lo tiene claro: quiere marcharse y fichar por el Atlético. Un salto de calidad en su carrera y que el propio Dembélé ha trasladado al Lyon en una reunión privada. "Vino a vernos y piensa que es el momento de cambiar de equipo", ha revelado el director deportivo del Lyon.

Es por ello que no habrá obstáculos a su marcha. La estrella francesa jugará La Liga y se convertirá en el gran fichaje del Atlético de Madrid en este mercado invernal. El Lyon lo ha dejado claro: "No sería bueno retener a un jugador que no quiere vivir de forma intensa los próximos cinco meses".

Moussa Dembélé celebra un gol OL

Con su salida, el Lyon pierde a una de sus grandes estrellas. Cabe recordar que Memphis Depay, otro de los atacantes del equipo francés, gusta y mucho al FC Barcelona. Tanto que fue el reclamo de Koeman en el mercado de verano y que se esperaba que pudiera volver a serlo en este enero. Además, también cuentan con Aouar, el joven centrocampista que ha sido relacionado con el Real Madrid.

Hombres que, al contrario que Dembélé, siguen sin tener claro su futuro. El delantero, próximamente rojiblanco, no ha jugado los últimos tres partidos por lesión y acumula un tanto en los 16 partidos disputados en la Ligue-1. A sus 24 años, se convirtió en una de las sorpresas del mercado gracias a los 22 millones que pagaron en el Lyon por su fichaje procedente del Celtic, donde despuntó desde muy joven.

Remplazo de Costa

El delantero hispano-brasileño llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid para rescindir su contrato. Una operación que llamó la atención tras los comentarios de Simeone en rueda de prensa, donde en varias ocasiones repitió que contaba con el jugador. Pese a ello, fue Diego Costa quien pidió cambiar de aires y quien busca equipo para finalizar la temporada.

