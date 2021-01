Kroos, tras el empate del Real Madrid ante Osasuna: "El campo no es excusa"

El Real Madrid no consiguió pasar del empate sin goles ante Osasuna en un Sadar completamente helado. El temporal Filomena que casi deja sin poder viajar a los blancos hasta Pamplona les ha acompañado durante las últimas horas y en el encuentro contra el equipo rojillo ha seguido siendo protagonista, ya que no ha dejado de nevar ni un solo minuto.

El frío y la gran cantidad de precipitación caída en forma de nieve dejaron el césped en un estado realmente complicado, haciendo casi imposible la práctica del fútbol. Aún así, el Madrid llegó a la ciudad navarra y saltó al césped para hacer lo que buenamente pudieron y no fue hasta después del choque cuando algunos criticaron duramente a LaLiga por haber permitido todo este circo, tanto lo sucedido con el viaje como haber tenido que jugar sí o sí en estas condiciones.

El partido de los de Zidane no fue nada bueno, y así lo han reconocido los jugadores al término de los 90 minutos, a pesar de que han hecho méritos para llevarse la victoria anotando dos goles, anulados ambos por fuera de juego, y provocando un claro penalti sobre Casemiro. El brasileño fue derribado por Oier dentro del área, pero el colegiado no señaló la pena máxima.

Casemiro y Sergio Ramos se saludan

Aún así, Toni Kroos, que analizó la actuación del equipo a la conclusión del partido, fue bastante sincero y no quiso poner ninguna excusa, a pesar de que el equipo las tiene: "Creamos pocas ocasiones. Con nuestra calidad tenemos que crear más, aunque el campo esté difícil. Sabíamos que iba a haber un rival que iba a defender así".

Kroos, sin excusas

La principal excusa, sin duda, era el mal estado del terreno de juego. A pesar del incansable trabajo de todo el personal de Osasuna durante todo el día, España está siendo azotada por uno de los peores temporales que se han vivido en los últimos 50 años. Por ello, que el césped estuviera congelado y con nieve era inevitable. Aún así, Kroos no quiere excusas: "El campo no es excusa, hemos jugado en este campo los dos equipos".

Benzema, en el gol anulado durante el partido frente a Osasuna

Kroos cree que al equipo le faltó calma y sobre todo encontrar espacios en la parte de arriba, ya que el sistema defensivo ideado por Jagoba Arrasate colapsó la zona central y dejó espacios en los laterales que ni Lucas ni Mendy pudieron aprovechar: "Perdimos muy rápido el balón arriba, fue difícil jugar por el medio. Mendy, por ejemplo, tuvo más espacio que los jugadores de los de arriba".

En definitiva, el centrocampista alemán del Real Madrid aseguró que tienen que trabajar para poder encarar mejor este tipo de partidos, ya que ni con los cambios se pudo ver un cambio en la tendencia del duelo, por lo que así era muy difícil sacar un resultado positivo: "Con los cambios buscamos cambiar lo que nos faltaba antes. Pero esta vez no cambiaron mucho, es verdad. No podemos estar contentos con el resultado, porque luchamos para ser primeros. El empate no ayuda".

