Courtois: "Es lamentable lo que LaLiga nos ha hecho"

Thibaut Courtois también ha sido muy crítico con la decisión de que se tuviera que jugar el partido a pesar de las condiciones. "Es lamentable lo que LaLiga nos ha hecho, al Rayo Vallecano y a otros equipos. No somos un espectáculo. También tenemos familias y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre", expuso el portero en los micrófonos de Movistar LaLiga. Se ha unido a las críticas que ha esgrimido Zinedine Zidane en rueda de prensa.

Por ende, también agradeció que pudieran tener el campo arreglado a pesar de la situación. "Quiero agradecer a la gente de Osasuna para que hayamos podido jugar", esgrimió el jugador merengue. "Claro que podemos jugar, pero ayer despegar con la pista congelada, hoy no podemos volver, mañana quizá tampoco y quizá tengamos que viajar directos a Málaga", expuso un Courtois visiblemente molesto con todo lo sucedido en las últimas horas.

Además, entró en profundidad sobre esas horas en el avión este viernes. "Hacemos lo que nos piden, pero si te dicen que si no vienes pierdes tres puntos, lo que toca es viajar… No creo que sea tan seguro, tenemos familias y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre. Obviamente hemos hecho el esfuerzo hoy, nos toca jugar, pero hay que pensar en los viajes y luego la gente tiene que volver a sus casas", desveló el guardameta.

Benzema, en el gol anulado durante el partido frente a Osasuna EFE

Courtois y el equipo saben que en estos campos es donde se marcan diferencias en el campeonato. "Queremos ganar todos los partidos. En estos campos haces la diferencia, pero quedan muchos puntos por delante", sentenció el portero. El belga, dentro del análisis del partido, apuntó a la falta de huecos. "Creo que había pocos espacios y faltaba algún desmarque a la espalda. Desde mi posición es difícil valorar. Al menos portería a cero y es un punto. A seguir", argumentó.

Kroos, más relajado

Toni Kroos rechazó este sábado el estado del campo como una excusa en el 0-0 de su equipo frente al Osasuna en El Sadar e insistió en que su conjunto debe crear más ocasiones, porque le ha "faltado algo arriba para ganar", y señaló que un empate no ayuda en la búsqueda del liderato.

Toni Kroos, que cumple 300 partidos con el Real Madrid: "Con nuestra calidad tenemos que crear más ocasiones. No hay excusas con el campo". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/WPIp17uuxK — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 9, 2021

"No hay excusas del campo. Hemos jugado los dos en este campo. No fue por el campo", contestó rotundo el futbolista en declaraciones a 'Movistar' al término del duelo, del que dijo que su equipo controló el juego, pero creó "pocas ocasiones".

"Hoy perdimos rápido el balón arriba, fue difícil jugar por el medio, hubo un poco más de espacio para nuestros laterales, controlamos el partido, no lo hicimos tan mal... Pero nos ha faltado algo arriba para ganar el partido", insistió Kroos, que también dio mérito al Osasuna en el 0-0 de este sábado entre ambos equipos.

"Hay un rival que defiende, que sabíamos que iban a defender. Con nuestra calidad tenemos que crear más también en un campo difícil", continuó el centrocampista, cuyo equipo perdió la ocasión de situarse líder en el caso de haber ganado: "Hoy no podemos estar contentos. Queremos luchar para ser primeros y un empate no ayuda".

[Más información: Zidane: "Esto no fue un partido de fútbol, se tenía que haber suspendido"]