Zidane: "Esto no fue un partido de fútbol, se tenía que haber suspendido"

Nuevo pinchazo del Real Madrid en Liga. Los blancos han empatado en el nevado Sadar a cero frente a Osasuna en un partido pobre de ocasiones y de juego. Quizá esta circunstancia y el largo viaje que tuvieron los merengues el viernes afectó al rendimiento, pero la realidad es que solo tiraron una vez a puerta y tuvieron dos goles bien anulados. Zinedine Zidane ha explicado cómo fue el choque en rueda de prensa de esta manera.

Un partido muy trabado en el que el estado del césped tuvo su incidencia y que costó mucho desatascar para los merengues. No chutaron a portería hasta el incio de la segunda mitad y eso es un dato que resume bien el choque. Los locales cedieron la posesión a los blancos y supieron muy bien dosificar los esfuerzos a la hora de ir a presionar. Provocaron muchos centros que no tenían un objetivo demasiado claro, frustrando muchas ocasiones.

Ni los cambios de Valverde, Isco y Mariano cambiaron al equipo, que siguió abusando de esa circunstancia del juego, aunque incluían a dos hombres más en esa zona del campo. El hispano dominicano trataba de buscar esos balones aéreos, así como Sergio Ramos también terminó el partido incorporándose al ataque. Aún así, los blancos parecían sin muchas ideas para batir el muro de hielo que había creado Jagoba Arrasate.

Zidane, dando órdenes a los jugadores del Real Madrid

De hecho, en los últimos cinco minutos de partido dio la sensación de más peligro los rojillos que los blancos. Aún así, Benzema tuvo en sus pies en dos ocasiones romper el cero a cero inicial, ambos anulados por fuera de juego. Además, en la última jugada del choque, un claro penalti sobre Casemiro no fue señalado ni revisado por el VAR. Sobre todo esto, y la circunstancias que rodearon al choque, habló Zidane en rueda de prensa.

El partido

"Para mi esto no ha sido un partido de fútbol. Las condiciones han sido muy complicadas. Yo te digo la sensación que nosotros tenemos con todo lo que ha pasado. No sabemos cuándo vamos a volver si mañana o pasado. No ha sido un partido de fútbol hoy. Vamos a olvidar y a pensar ya en el miércoles"

¿Suspensión?

"Claramente se tendría que haber suspendido"

Molesto

"Tú sabes lo que acabo de decir. Jugamos el partido porque nos dijeron que teníamos que jugar. Hemos visto lo que hemos visto. Al final jugamos y ya está. Es lo que pienso. No sabemos lo que vamos a hacer además. Veremos ahora. Tenemos que recuperar y pensar en el próximo partido"

Vestuario enfadado

"No son excusas. Todo el mundo quiere ver un partido de fútbol y hoy no se daban las condiciones. Son las sensaciones de todos. Te contesto yo como entrenador"

Qué afectó más

"Lo de quedarnos tres horas en el avión no afectó. Es el partido de fútbol, el campo. No estaba en condiciones"

