En Inglaterra afirman que el interés del Liverpool en Sergio Ramos es real

El Real Madrid sigue deshojando la margarita de Sergio Ramos. El caso del futbolista camero se ha prolongado más de lo que muchos esperaban, incluso más de lo que esperaba el propio club blanco, que ya trasladó hace tiempo sus intenciones a su capitán. La entidad blanca cuenta con el central y espera que siga muchos años vistiendo de madridista, pero la pelota está ahora en el tejado de Sergio y su entorno.

Mientras tanto, en el club están tranquilos y a la espera de acontecimientos, ya que poco más pueden hacer teniendo en cuenta que la oferta está planteada y que Sergio Ramos cuenta con el apoyo de todo el club. El deseo del Real Madrid y de su Junta Directiva es que el capitán se retire de blanco.

No obstante, ni el camero ni su entorno parecen tenerlo tan claro, ya que no aceptan las condiciones que le ofrece el equipo madridista. Prorrogar su contrato sin rebaja salarial por un año más y después volver a estudiar la situación, con la esperanza de que la crisis económica haya remitido de forma parcial no parece ser suficiente.

Sergio Ramos, durante un entrenamiento del Real Madrid Jose Nieto

Por ello, el exjugador del Sevilla y que ya es toda una leyenda del conjunto merengue tiene decidido que mirará ofertas en el mercado, a pesar de que de momento, al club no le consta que haya llegado ninguna. Tampoco lo temen, ya que su cariño hacia su capitán es tal que respeterán su decisión, sea cuales sean las consecuencias. Consideran que es lo que se merece una persona que ha dado tanto al club.

Por ello, y a pesar de sus 34 para 35 años, Sergio Ramos está en el mercado por decisión propia, lo que podría provocar que muchos clubes estuvieran al acecho de ver qué pasa finalmente con el capitán del Real Madrid, que sigue siendo el mejor central del mundo. Para cualquier equipo del mundo sería un fichaje soñado y más si llega a coste cero.

En diferentes entornos se ha hablado del interés de algunos grandes equipos como el PSG. No obstante, al Real Madrid no le consta que haya ninguna oferta, ya que en el club blanco tienen la certeza de que cualquier equipo que quiera negociar con Ramos informará antes a la entidad blanca, a pesar de que el andaluz quede libre a final de temporada.

La realidad es que para fichar a Ramos existen poco candidatos, ya que el camero exigirá un salario que no todos pueden afrontar, solo las economías más potentes del fútbol europeo. No solo habría que tener en cuenta un elevado sueldo, sino la estabilidad financiera del club al que llegue teniendo en cuenta el salario del resto de jugadores.

Sergio Ramos, durante un partido con el Real Madrid LaLiga

Rumores en Inglaterra

Desde Inglaterra también han llegado diferentes informaciones sobre el caso Ramos. Recientemente se afirmaba que uno de los clubes más potentes de la Premier League estaba atento a la situación del futbolista del Real Madrid. Se trataba del Manchester City de Pep Guardiola, el auténtico coleccionista de centrales del fútbol europeo. No obstante, todo hace indicar que quiere más.

Sin embargo, tal y como publica hoy el medio Daily Star, existe otro equipo que le querría hacer competencia en esa supuesta carrera por hacerse con los servicios de Sergio Ramos. Sería el Liverpool de Jürgen Klopp, que está como loco por fichar a un central de garantías, especialmente después de la grave lesión de su estrella Van Dijk.

La intención del conjunto inglés sería formar la mejor pareja de centrales del mundo con el holandés y el español. No obstante, al igual que ya sucedió con la supuesta oferta del PSG, en el Real Madrid están tranquilos y confían en que la situación se termine solucionando con la renovación y continuidad de Ramos como jugador blanco.

