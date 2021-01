"No creo que Marc Márquez esté en el inicio del Mundial de MotoGP"

El estado de Marc Márquez mantiene en vilo al mundo del motociclismo. El piloto español ha pasado por hasta tres operaciones en su brazo derecho y todavía se desconoce cuándo podrá ser posible volverle a ver montado sobre la Honda. Carlo Pernat cree que no llegará al inicio del Mundial de MotoGP.

El dirigente italiano ha explicado su razonamiento: "No creo que Marc esté allí para el inicio del Mundial. Ya sería un éxito si regresara a mita de campeonato. Necesita tiempo para entrenar, hace un año que no corre y no querrá arriesgar. Volverá cuando esté al cien por cien".

El Mundial comienza el 28 de marzo en Losail. Pernat señala la mitad de temporada como el momento para la reaparición de Márquez, además de asegurar quién será el que pilote la RC213V hasta que regrese Marc: el alemán Stefan Bradl.

Stefan Bradl Instagram (stefanbradl6)

"Es prácticamente oficial que reemplazará a Marc y esto elimina la posibilidad de ver a Dovizioso en pista. Incluso Santi Hernández dijo que estaba muy contento con Stefan", apunta Carlo Pernat en la web GPone.com.

A la espera

Estas declaraciones llegan después de conocer qué piensa Honda sobre el delicado tema. "Seguimos vigilando su condición de cerca y seguimos trabajando para conseguirle la mejor moto posible para las pruebas de invierno en Sepang. Hay que hacer todo lo posible para ayudarle", dijo Tetsuhiro Hikita, uno de los máximos dirigentes de Honda.

"Es un piloto excepcional, pero Honda tiene el deber de comprometerse tanto con el equipo de fábrica como con los equipos satélites, así que trabajaremos muy duro para desarrollar una moto que pueda recuperar la triple corona y, por lo tanto, adecuada para nuestros cuatro pilotos", añadió una de las voces más autoridades del equipo.

El director de Ducatti, Paolo Ciabatti, asegura que el coronavirus favorece a Marc Márquez Instagram (@marcmarquez93)

El último parte médico de la escudería invitó al optimismo, aunque hay que ir paso a paso, algo en lo que, precisamente, incide Carlo Pernat. Aunque desde Honda también se han mostrado nerviosos ya que consideran que ganar sin Marc Márquez es casi "imposible".

"Pasamos de poder ganar a que fuera casi imposible ganar. Con Marc podíamos ganar, sin él era imposible. Ha sido un año extraño para todos nosotros, no teníamos la oportunidad de ganar el título de MotoGP esta temporada", valoró Alberto Puig, jefe del equipo.

Sobre el de piloto Cervera también ha hablado recientemente Pol Espargaró: "Compartir equipo con Marc fue para mí también uno de los motivos de moverme y venir al Repsol Honda. He disfrutado de peleas con Marc en categorías inferiores, me he divertido muchísimo, he sufrido…".

"Creo que soy mejor porque en muchos momentos he podido estar luchando con Marc y creo que la mejor manera de sacar el cien por cien de tu talento es estar al lado de alguien que es igual o mejor que tú. Ver lo que hace en primera fila, estando a su lado, y poder interpretarlo o intentar hacer lo mismo que él es algo único y voy a tener el privilegio de hacerlo", ha comentado el nuevo piloto de Repsol Honda.

[Más información - Pol Espargaró: "Me marcó los objetivos más altos, por qué no un título mundial"]