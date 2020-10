El padre de Verstappen ataca duramente a Red Bull: "Nunca seremos campeones con este coche"

Max Verstappen es la gran promesa de la Fórmula 1. Realmente, lleva ya siéndolo varias temporadas, lo que implica que el estatus de promesa vaya quedando cada vez más obsoleto y se tenga que modificar por el de realidad. Sin embargo, para ello necesita ganar, algo que consigue en contadas ocasiones con el equipo Red Bull.

Por ello, en el entorno del piloto holandés se están impacientando porque ven como el apodo de eterna promesa se acerca cada vez más a Max. El corredor de la escuadra de la bebida energética estaba llamado a romper todos los récords de precocidad en la Fórmula 1 y a seguir la estela de otras grandes leyendas como Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Sebastian Vettel, que sí consiguieron ganar de jóvenes.

Sin embargo, Max se está quedando algo estancado en Red Bull y, a pesar de su juventud, tanto el piloto holandés como su gente tienen la imperiosa necesidad de luchar por cosas grandes, por títulos y victorias de forma habitual y no solo a base de heroicidades. Con ese propósito renovaron a principios de año con el equipo, aunque las promesas que les hicieron no se están cumpliendo.

La renovación de Verstappen fue absolutamente galáctica, ya que Red Bull tenía la intención de blindar al niño de oro de la Fórmula 1 para poder marcar una era junto a él. Se han llegado a hablar de cifras cercanas a 40 millones de euros por temporada, una cantidad solo comparable al salario de Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo y con el séptimo título al alcance de la mano.

Una vez cerrada aquella operación, el padre de Max, Jos Verstappen, se sentó a esperar que la promesa de Red Bull se hiciera realidad y que los resultados cayeran por su propio peso. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el balance del equipo ha sido muy pobre teniendo en cuenta las altas expectativas de derrocar a Mercedes, y Jos ha decidido no morderse la lengua e iniciar la guerra.

El ataque de Jos Verstappen

Así habla Jos Verstappen sobre las opciones de Red Bull: "Helmut Marko puede decir lo que quiera, pero no veo que suceda y estoy decepcionado. Especialmente al principio estaba muy decepcionado. Luego me enteré de la situación real ¿Qué puedo decir? Somos demasiado lentos".

"Queremos convertirnos en campeones, pero eso no pasará este año. Al menos nunca con este coche, tal y como es ahora. No tenemos ninguna posibilidad. Lo aceptas, pero no es lo que quieres. Quieres competir por el campeonato. Que la diferencia con Mercedes fuera tan grande a comienzos de temporada me sorprendió", aseguraba en declaraciones al medio holandés Formule 1.

Además, el padre de Verstappen asegura que el éxito de equipos como Mercedes residen en su gente y en sus ingenieros, y por eso cree que Red Bull debe hacer una reestructuración para volver a formar el mejor grupo posible, como sucedió en la época de Sebastian Vettel.

"En Mercedes ganan por las personas que componen el equipo. Por lo tanto, Red Bull debería engrasar y organizar mejor al equipo, descubrir dónde están los problemas y trabajar en ellos. En última instancia, lo que cuenta son los tiempos por vuelta, y si te fijas en ellos, nos quedamos cortos".

