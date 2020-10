Aulas, presidente del Lyon: "Memphis Depay hará lo posible para irse en enero al Barcelona"

Memphis Depay acabó quedándose en el Olympique de Lyon, pese a que el último día del mercado de fichajes todo apuntaba a que acabaría firmando con el Barcelona. Parecía que todo estaba hecho, pero no. Ahora el presidente del conjunto francés habla sobre la operación. Jean-Michel Aulas asegura que en enero podría producirse el traspaso.

Durante una entrevista telefónica con L'Équipe, Aulas confirma que el deseo del futbolista es el de ir al Barça de Koeman: "Desde el principio he sido claro con Memphis. Había visto dos veces al presidente Bartomeu, que me había dicho no saber cómo hacer la operación del traspaso. Sé que Koeman le había esperado, y que Memphis estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para salir".

"Actualmente está decepcionado, no tanto con el Lyon, sino con su relación con el Barcelona, pero intentará todo lo posible para irse en enero. No fui yo el que tomó las decisiones, sino Juninho", añade el presidente del Olympique de Lyon. La intención del club era muy diferente, ya que querían renovar el contrato de Memphis Depay.

Jean Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon REUTERS

"Intentamos todo para renovar (a Depay) por un año. Hicimos algunas propuestas importantes. Económicamente, esta no es la mejor operación para nosotros porque llegará el final del contrato", comenta Aulas al prestigioso medio francés. El mandamás añade, además, que la tendencia ahora ha cambiado entre los futbolistas: "Muchos jugadores están tratando de terminar sus contratos, es una tendencia".

Pese a que Memphis Depay continuará en el Lyon, al menos hasta la ventana de transferencias del periodo invernal, Jean-Michel Aulas no duda de su compromiso y de que lo hará lo mejor posible durante estos próximos meses: "Vuelve de una lesión y está la Eurocopa el año que viene. Estoy convencido de que querrá ser el mejor".

Año difícil

En otro orden de cosas, Aulas también se refiere a la crisis económica que se vive en el mundo del fútbol: "Hemos perdido más de 100 millones de euros en cifras de ingresos. El Consejo de Estado dijo claramente que fue la LFP el responsable del fin de las competiciones y no el Estado. El presidente de la UEFA clarificó la decisión como 'prematura'. Vamos a ir hasta el final a reclamar al Consejo de Estado".

Un golpe duro para los equipos que militan en la Ligue-1 fue la cancelación de la temporada en mayo, algo que no ocurrió en otros países como España, Italia, Inglaterra o Alemania. "A menudo me hago esta pregunta (...) Según una encuesta, el 80 por ciento de los franceses cree que tenía razón sobre el final del campeonato", afirma ya que él fue uno de los defensores de la continuidad de la liga hasta su final en los campos.

Proyecto

El Lyon continúa contando con Depay y también con Aouar, pretendido por Real Madrid y Arsenal, mostrándose en parte satisfecho con la configuración de su plantel. "¿La plantilla no está equilibrada? Juninho y Rudi García lo quisieron de esta manera. Con Paquetá, el juega en la misma posición que Adélaïde. Es por ello que cedimos a Adéalïde al Niza, porque ni Rennes ni Hertha de Berlín aceptaron nuestras condiciones, que era la de venderle por 25 millones", sentencia Aulas.

