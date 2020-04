Carlos Sainz: "Me apetecería correr el Dakar con un coche competitivo"

Carlos Sainz hizo historia al ganar el último Rally Dakar y ahora la cuestión que da vueltas a su cabeza es si volver a colarse en esta aventura. Como viene siendo habitual en todos los tiempos, una plataforma en la que los diferentes deportistas están dejando jugosas declaraciones es en los directos de Instagram.

Durante una charla con Orlando Terranova, Carlos Sainz ha hablado sobre la posibilidad de volver a disputar el rally más famoso del mundo: "Me apetecería correr el Dakar con un coche competitivo, el Mini lo es y seguro que con las mejoras que están previstas lo será aún más, pero también dependerá del tema económico y de si ellos tienen la opción de volver a competir".

El mundo del motor también se ha visto parado por la crisis del coronavirus y, en otro orden de cosas, el campeón de automovilismo también ha hablado sobre ello: "En el mundo del motor, como ocurre en todo el deporte, después de esto vamos a entrar en una dinámica complicada".

Orgullo de padre

Carlos Sainz ha hecho historia en el mundo de los rallies y el automovilismo, pero su hijo Carlos Sainz Jr. también va camino de seguir sus pasos, aunque él en la modalidad de Fórmula 1. El progenitor ha señalado que evita "opinar bien" de su hijo porque "para un padre no hay cosa más torpe y empalagosa".

Carlos Sainz Jr. junto a su padre Carlos Sainz EFE

Sin embargo, y aunque ha apuntado que no le gusta hacerlo, acabó cayendo: "Creo que en McLaren han descubierto a Carlos el año pasado, y a Carlos la gente le tiene que descubrir porque no han visto su potencial. Yo sí que le he visto crecer y puedo asegurar que va a sorprender, y ya no digo más".

