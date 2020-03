Carlos Sainz y el supuesto interés de Ferrari: "Ahora mismo no me creo nada..."

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren) aseguró, a una semana de arrancar la temporada en el Gran Premio de Australia, que "psicosis no hay" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 y que las medidas de precaución son buenas "no solo para el piloto, sino también para los aficionados".

"No, psicosis no hay, por lo menos por mi parte no. Estoy seguro de que habrá alguna medida en las primeras carreras. No es bueno solo para el piloto, también para los aficionados, tener más precaución, pero creo que aquí los que mandan son las autoridades, que serán los que tomen la decisión final de si se podrá formar parte de una carrera o no. Yo tengo el avión a Australia el sábado, y lo voy a coger con una sonrisa y unas ganas tremendas", afirmó Sainz en un acto en Madrid antes de iniciar la temporada.

El piloto madrileño comenzará su sexta temporada en la Fórmula Uno tras alcanzar el año pasado su primer podio, en el Gran Premio de Brasil, tras una sanción al británico Lewis Hamilton (Mercedes) que le llevó del cuarto puesto al tercero y le hizo celebrarlo en solitario, sin los otros dos pilotos.

El McLaren de Carlos Sainz durante los últimos test de pretemporada Twitter (@movistar_F1)

"Vamos a intentar este año subirnos a un podio más, a ver si me toca de una forma más normal, pero las imágenes me ilusionan mucho", consideró Sainz, al ver imágenes de la celebración del año pasado en el podio del circuito brasileño de Interlagos.

El piloto madrileño consideró ese podio "un premio a un año tan constante", en el que acabó sexto en el Mundial, aunque dijo que "hasta que no gane una carrera o un Mundial" no se va a "conformar". "Voy a seguir trabajando y esperar a que las cosas sigan mejorando", añadió.

Sobre un posible interés de Ferrari al final del contrato de Vettel dijo lo siguiente: "Para mí, ahora mismo con todos mis respetos, no me creo nada. Sigo haciendo lo que hago, mi trabajo con McLaren que es lo más importante para mí. Quiero ver ese progreso y mi futuro a medio y largo plazo no lo veo en otro sitio que en McLaren. Estoy en medio de unas primeras conversaciones y hay que dejar pasar un poco el tiempo a ver qué pasa".

