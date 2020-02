Carlos Sainz, optimista ante el coronavirus: "Hay que tener calma y no incitar al pánico"

Carlos Sainz ha aprovechado el descanso de mediodía en la última jornada de los test que se están llevando a cabo en el Circuit de Barcelona, para atender a los medios españoles y hacer una valoración general de lo que ha sido la pretemporada para él y su McLaren MCL35.

Antes de afrontar el inicio de temporada en Australia, Sainz ha declarado a la prensa tener buenas impresiones del McLaren, mostrándose muy contento aunque, según ha dicho, prefiere no sacar conclusiones.

Carlos fue preguntado también por el coronavirus y sobre la posible suspensión de algunos grandes premios de F1, aunque el madrileño pidió calma: "Todavía queda una semana para ver si se va a llevar todo a cabo. Yo quiero pensar que sí, el mundo no se puede paralizar de repente y sería un ‘shock’ para todos. Pero yo tengo más precaución que nunca con todo. El resto no depende de nosotros, pero sí pido que se mantenga relativa calma y no se incite demasiado al pánico".

Prefiere centrarse en su garaje

Sainz ha afirmado que su objetivo es "que si en las últimas carreras de 2019 estábamos a 1,1 o 1,2 segundos, llegar a Australia y estar a menos de esa distancia y seguir recortando a los de cabeza. Si Racing Point se pone a medio segundo de Mercedes, eso está fuera del control de McLaren".

Expectativas en la parrilla

Respecto a sus expectativas en la parrilla esta temporada, dijo que "Se parece tanto al Mercedes del año pasado que… todos sabemos que si Mercedes en Abu Dhabi está a un segundo y medio por delante, nosotros no hemos mejorado un segundo y medio. Es imposible. Por supuesto que hay que revisar expectativas, pero mis referencias son Mercedes, es a quien queremos acercarnos. Si de repente se cuela Racing Point no puedes hacer nada contra eso, pero si nosotros progresamos, estaré contento".

Motor Renault

A pesar de no tener unos de los mejores coches de la parrilla, Sainz Jr afirma que McLaren "tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. El año pasado sí ganamos un segundo por vuelta de 2018 a 2019, por el motor Renault y por hacer un mejor chasis más la evolución durante el año".

Imposible copiar a Mercedes

El discípulo de Carlos Sainz 'padre' asegura que ha preguntado a sus ingenieros que "por qué no hacemos nosotros un Racing Point Mercedes, que parece que lo han calcado, pero me dicen que es imposible. Es imposible calcar, hoy el último segundo de rendimiento está en el detalle. Cuando mis ingenieros me dicen que es imposible, me lo creo. Y me quedo al margen de esos comentarios".

