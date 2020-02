Mercedes y su volante móvil logran su objetivo: el DAS vuelve loco a la F1 mientras Ferrari 'se rinde'

A veintidós días para que el semáforo se apague en Albert Park y de comienzo a la primera carrera de la temporada 2020 de Fórmula 1, el Gran Circo ha vivido esta semana las primeras tres jornadas de test en el circuito de Montmeló con un claro protagonista: Mercedes AMG F1.

La escudería germana ha sorprendido a todos, y no solo por su habitual buen ritmo de carrera, sino por la creación del denominado 'Dual Axis System', también llamado DAS para abreviar. Las flechas de plata revolucionaron el paddock de Montmeló el pasado jueves al ver como Lewis Hamilton movía su volante adelante y atrás antes y después de las curvas, un movimiento que provocaba un cambio en la convergencia de las ruedas, el grado de inclinación de los neumáticos.

Desde el momento en que la cámara onboard captó a Hamilton llevando a cabo ese novedoso proceso se desataron todos los rumores: ¿Qué era?, ¿Cómo funcionaba?, ¿Para qué servía?, ¿Era legal?, ¿Era peligroso para la seguridad del piloto?...

El funcionamiento es sencillo de explicar a pesar de ser un sistema muy complejo. Cuando el Mercedes llega a una recta, Hamilton activa el sistema, momento en el que en la pantalla de su volante se puede leer "Marker" (Marcador), y mueve el volante hacia su pecho. El proceso es igual pero moviendo el volante a la inversa al llegar a la frenada.

Esta 'sencilla' acción activa un sistema interno por el cual la inclinación de las ruedas varía, la denominada convergencia de los neumáticos, algo clave en la aerodinámica. El DAS logra que el coche tenga más superficie de contacto en las rectas gracias a que coloca completamente alineado con el eje horizontal del suelo el neumático.

Según el experto técnico Mark Hughes, en declaraciones para la web oficial de la Fórmula 1: "Si el sistema funciona según lo previsto, será especialmente beneficioso en circuitos con largas rectas". En todo este tiempo Mercedes ha jugado al despiste y se ha mantenido bastante callada al respecto.

La escudería germana tan solo ha explicado que el proyecto del DAS ha sido llevado a cabo con el control del organismo responsable de la Fórmula 1, algo que les asegura que no es ilegal. "Esto no es una sorpresa para la FIA, es algo de lo que les hemos estado hablando desde hace un tiempo. Las reglas son bastante claras sobre lo que está permitido en los sistemas de dirección y estamos bastante seguros de que cumple con esos requisitos", explicó James Allison, uno de los ingenieros del equipo.

Por su parte, Lewis Hamilton también defendió la seguridad del sistema: "No era una distracción tener que usar el sistema". El británico, tras un invierno en el que muchos le han colocado lejos de Mercedes la próxima temporada, quiso también tener un guiño con su equipo: "Para mí es realmente alentador ver que mi equipo continúa innovando y se mantiene a la vanguardia, y creo que eso depende de las grandes mentes del equipo y espero que funcione para nuestro beneficio".

Copiar o seguir sin DAS

Aún no está claro cuál es la ventaja competitiva que Mercedes logra usando el 'Dual Axis System' (DAS) pero solo con su exhibición en Montmeló obliga al resto de escuderías a cambiar parte de sus planes. Los equipos del Gran Circo tendrán ahora que decidir si destinan recursos a estudiar el sistema, analizar cómo podrían implementarlo y ver qué mejoras les aporta o decidir seguir adelante con sus planes de desarrollo.

A menos de un mes para llegar a Melbourne para el primer Gran Premio de la temporada los coches tienen un plan muy ajustado y cualquier nuevo desarrollo quitará recursos y retrasará el trabajo en otras zonas del coche.

Toto Wolff, durante los entrenamientos en Montmeló MERCEDES AMG F1

Uno de los más contundentes con el DAS ha sido Red Bull. Helmut Marko ha sido tajante con respecto al nuevo sistema de Mercedes: "Si cambia activamente el ángulo o la trayectoria de las ruedas mientras se está en marcha, cambia la superficie de contacto de los neumáticos. Y con eso, incluso si se trata de una cantidad muy, muy pequeña, la distancia al suelo. Pero es que eso está prohibido, porque el sistema tiene la función de una suspensión activa, lo cual es ilegal".

Ferrari, en el punto de mira

Debía ser su temporada, la escudería italiana ha depositado muchas esperanzas en este 2020 y en la presentación del F1000, su monoplaza para este 2020, aseguró que había echado el resto en la construcción del coche con un chasis que podía parecer semejante al de la temporada pasada pero que tenía mucho trabajo detrás para cuidar y exprimir todos los detalles.

El problema de Ferrari no solo está en el DAS de Mercedes. Al igual que el resto de la parrilla, los italianos tendrán que decidir qué hacer con la revolución de los germanos, aunque de momento han dejado toda decisión pendiente de que la FIA de oficialmente el visto bueno. "Personalmente, no lo he revisado en detalle, pero creo que confiamos plenamente en la FIA. Estoy muy seguro de que han tomado la decisión correcta, o que la tomarán", ha explicado Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

La mayor preocupación de Binotto no está en Mercedes sino en ellos mismos. "No soy tan optimista como en la pretemporada del año pasado. Eso significa que los otros son más rápidos que nosotros en estos momentos, aunque es difícil juzgar cuánto. Lo analizaremos, pero no pienso que ahora mismo seamos tan rápidos como ellos", ha afirmado tras los primeros días de test en Barcelona.

Los resultados no dan para la esperanza en Ferrari, más aún después de la avería mecánica en el motor de Vettel el viernes por la mañana que ha acabado de chafar el plan de trabajo de los italianos. Binotto ha asegurado que "Mercedes y Red Bull son más rápidos" y que quizás no sean "rival de Mercedes en Australia", aunque no se rinde y asegura que tras la carrera del debut de temporada: "ya veremos".

[Más información: McLaren frena la ilusión al presentar su renovado MCL35: se conforma con repetir la temporada 2019]