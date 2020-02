Fernando Alonso insiste en que correrá este año las 500 Millas de Indianápolis

Siempre que habla Fernando Alonso sube el pan, ya sea para comentar sobre su futuro a corto plazo o sobre la posibilidad de volver a la Fórmula 1. Como suele ser habitual en él, este martes ha interactuado con sus seguidores a través de Instagram, los cuales han podido preguntar para que el asturiano pudiese responder.

La posibilidad de que Fernando Alonso vuelva a pilotar un coche de Fórmula 1 es, al menos de momento, bastante improbable. El asturiano ya ha asegurado que si regresa es a un equipo de garantías que le de la posibilidad de ganar el campeonato del mundo.

Sobre ello, fue preguntado por varios seguidores suyos: "No existen rumores de que esté hablando con ningún equipo de F1, por lo que no estaré en el Gran Premio de España. Ya veré en verano lo que ocurre y si tengo intenció de volver. En la Fórmula 1 no tengo muchos retos, ya que lo he conquistado todo. Si vuelvo es para disfrutar, no por una necesidad".

Acerca del futuro más cercano, Fernando Alonso tiene claro que quiere estar en las 500 Millas de Indianápolis para intentar, a la tercera, conquistar la Triple Corona. El problema es el veto que ha hecho Honda a Andretti Autosport.

Desde la central de Tokio de Honda se negaron a que Honda Performance Development fuese la suministradora de los propulsores para Andretti de cara a la cita que se celebrará el próximo 26 de mayo.

Todo ello ha hecho que el futuro de Alonso en las 500 Millas de Indianápolis 2020 se complique, aunque el asturiano ha confirmado, en modo de insistencia, que estará en la prueba. Al ser preguntado por si volverá este año, el asturiano fue tajante: "Claro, He dicho que sabéis que es el mayor reto que tengo en 2020". Fernando Alonso ya ha hablado, ahora le toca a Honda y a Andretti.

