La repentina destitución de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona ha causado mucho revuelo y sorpresa. Las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar y algunas son más curiosas que otras.

Robert Moreno, exseleccionador y actual dirigente del Mónaco, ha sido preguntado en rueda de prensa por el despido del técnico extremo y no se ha cortado a la hora de dejar un recado con respecto a la situación que vivió él. "A mí ya no me sorprende nada del fútbol. Nada de nada. Yo soy un ejemplo. Nada me sorprende", manifestó.