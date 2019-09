Fernando Alonso: "No tengo en los planes volver a la Fórmula 1 a corto plazo"

El piloto Fernando Alonso, que correrá del 3 al 9 de septiembre el rally de Marruecos ha afirmado este viernes que su objetivo en la prueba africana es finalizar sin "grandes problemas" y probar sensaciones antes de decidir ir al Dakar, que se correrá en Arabia Saudí en enero.



"Solo tengo la experiencia de dos días de rally en Sudáfrica, aunque no competía, y fueron días medio horribles. Así que de Marruecos espero volver con un aprendizaje completo. El objetivo es hacer los cinco días sin complicaciones", comentó durante la presentación de un videojuego en la localidad madrileña de Alcorcón. Para ello contará como copiloto con el experimentado Marc Coma, que ganó el Dakar en cinco ocasiones en la categoría de motos.

Gracias a su ayuda el expiloto de Fórmula 1 va mejorando su conducción y adaptándose a la novedad de los rallies: "Cuando aflojo un poco, cuando no sé lo que hay al otro lado de la duna, él es el primero que anima a no bajar la velocidad. Me explica todo lo que sabe de navegación, de dunas, su experiencia, me hace mejor piloto".

Fernando Alonso en Qatar. Foto Twitter (@alo_oficial)

Marc Coma y Fernando Alonso. Foto Twitter (@TOYOTA_GR)

[Más información: El nuevo premio que recibirá Fernando Alonso antes de su participación en el Dakar]