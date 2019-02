Desde McLaren no descartan que Alonso esté en los tests de Barcelona

Pese a que Fernando Alonso confirmó a finales del pasado año 2018 que abandonaría la Fórmula 1 una vez finalizada la temporada, lo cierto es que el piloto español sigue ligado, en cierta parte, a la competición automovilística más importante del mundo.

No en vano, el pasado mes de diciembre, la escudería McLaren, último equipo del bicampeón del mundo, confirmó que contarían con el español para que probara sus monoplazas y asesorara a los nuevos pilotos, Lando Norris y su compatriota, el madrileño Carlos Sainz Júnior.

Sin embargo, en el primer día de los tests de pretemporada llevados a cabo en Barcelona, Alonso no apareció por el Circuito de Montmeló. Algo completamente comprensible, pues su presencia no es necesaria. Más bien, es mejor que sean los propios Sainz y Norris los que realicen las pruebas para así tener rodaje de cara al comienzo de la temporada y se acostumbren al nuevo coche, el cual está dando resultados muy satisfactorios.

Eso sí, la ausencia del asturiano no significa que se desvincule de McLaren, y así lo confirmaron desde la propia escudería a SportYou en el paddock: "Fernando es parte de la familia y puede venir o no. Nunca se sabe con él. No tenemos nada preparado porque, simplemente, él puede venir cuando quiera. No te puedo asegurar que vaya a venir, pero tampoco te lo puedo desmentir. No sería nada extraño que viniera, de verdad. Fernando es español, estamos en España y es buen amigo de Carlos. Si le da por venir mañana, será más que bienvenido. ¡Es uno más de nosotros!".

De esta forma, la presencia de Alonso en Barcelona no está descartada, pese a que él siga centrado en preparar sus próximos compromisos del Mundial de Resistencia WEC. De hecho, quien sí estuvo en Montmeló fue su representante, Luis García Abad, lo que no hace sino acrecentar los rumores y la expectación por ver al mejor piloto que España ha tenido en la F1 de nuevo en su salsa.

