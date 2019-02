Así fue como Ricciardo perdió el alerón trasero y el control de su coche

Todo funcionaba correctamente para Renault en el segundo día de los test de pretemporada celebrados en Barcelona, hasta que Daniel Ricciardo sufrió un pequeño incidente. El piloto vio como se le desprendía un elemento del alerón trasero perdiendo el control del coche.

La cuenta oficial de Instagram de Fórmula 1 ha publicado un vídeo del momento del altercado que le hizo irse a la grava en la curva 1. El australiano logró evitar el impacto contra las barreras, aunque no pudo volver a salir a pista hasta los últimos minutos antes del parón debido a las reparaciones. Junto al vídeo, han escrito el siguiente mensaje: "Alerón trasero", con emoticonos de sorpresa y de despedida.

Ricciardo ha querido explicar el accidente: "Al frenar se ha desprendido e inmediatamente he perdido el coche. Por suerte hemos evitado el muro, hemos podido llevar el coche a boxes para repararlo, pero lleva su tiempo, en los test tenemos pocas piezas y con ese problema la mañana ya estaba perdida", agregó.

Acerca de su adaptación, afirmó que se siente "como en casa, cómodo". "No me sé todavía los nombres de todos en el equipo y tengo que aprender muchas cosas a nivel técnico sobre el coche, pero me he sentido bienvenido", apuntó.

El piloto de Renault pudo completar únicamente 26 vueltas y conseguir el sexto mejor tiempo, 1'19''886. Esta tarde será el turno de su compañero Nico Hülkenberg en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Esta prueba se divide en dos tandas, la primera entre los días 18 y 21 de febrero y la segunda entre el 26 de febrero y el 1 de marzo.

