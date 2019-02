Nuevo ofrecimiento a Alonso: Toyota le quiere en la NASCAR

Desde que Fernando Alonso anunciase que dejaba el Mundial de Fórmula 1 no le han faltado propuestas para ampliar nuevos horizontes, ya que como ha demostrado en varias ocasiones le encantan los retos y no tiene reparo en embarcarse en nuevas aventuras como el WEC.

La NASCAR podría ser la siguiente, ya que en una cena junto a la delegación de Toyota en Estados Unidos poco antes de la carrera de Daytona. Con la marca corre el WEC y probará en el Dakar y según reconoció David Wilson, uno de los altos cargos de los japoneses, en dicha cena surgió el tema. El asturiano, en Bahréin ya tuvo un contacto con esta competición al pilotar el coche de Jimmie Johnson.

Wilson ha afirmado que el piloto "está mirando todo el horizonte de opciones" y podría aceptar la proposición porque "no hay nada que no sea una posibilidad para Fernando". El asturiano se subiría en una cita como "Sonoma o Watkins Glen", algo en lo que "podría estar muy interesado y sería genial para el negocio". Además alabó la actuación en Daytona del ex de McLaren, algo que "fue asombroso".

Las palabras de Alonso en las que afirmaba que todavía no estaba en sus planes contrastan con estas declaraciones, ya que el piloto declaró que "sería muy atrevido" el medirse con los mejores de la NASCAR, un campeonato que es el más popular de Estados Unidos.

