Zidane se venga del Barcelona: "No le haremos el pasillo si ganan la Liga"

A falta de emoción en la lucha por el título de Liga (el Barcelona le saca nueve puntos al Atlético de Madrid y 13 al Real Madrid cuando solo quedan ocho jornadas, 24 puntos, por disputarse), el morbo está en el posible pasillo que el equipo blanco tuviera que hacer al conjunto catalán en la antepenúltima jornada de Liga. Para ello, el Barça debería llegar a esa fecha (6 de mayo) con al menos nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Sin embargo, y cuando ya se empieza a hablar de esta situación, Zinedine Zidane ha atajado el debate. El francés, más contundente de lo normal, ha asegurado que su equipo no va a hacer el pasillo al Barcelona. Así de claro. "Nosotros no vamos a hacer pasillo, es una decisión mía", explicó Zidane en la rueda de prensa previa al derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo (16:15 horas). "La respuesta es muy clara y no tengo que hablar más de este tema”, añadió el entrenador del Real Madrid.

En la explicación de esta negativa a hacer el pasillo al Barcelona está pagar con la misma moneda al club catalán. El Barcelona no hizo el pasillo al Madrid ni en la Supercopa de España, cuando los blancos venían de ganar la Supercopa de Europa, ni en el último partido de Liga, cuando el equipo de Zidane acababa de ganar el Mundial de Clubes. "El Barça rompió esa tradición", dijo.

Además, y ya sobre el derbi madrileño de este domingo, Zidane comentó que “vamos a tener un equipo enfrente muy bueno, defensiva y ofensivamente" y añadió que "es nuestra obligación, dar el máximo en cada partido y recortar el máximo de puntos. Siempre hay que demostrar que tenemos ganas de ganar, de ser competitivos, de sumar puntos".

Sobre Bale, Zidane explicó que "independientemente de como terminemos la temporada, Bale es jugador del Madrid y se va a quedar. Es mi sensación. Luego, como siempre, no sé lo que me va a pasar a mí y a los jugadores".