Zidane cierra la puerta a Kepa Arrizabalaga: "No necesito un portero"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Celta de Vigo en Balaídos (domingo, 20:45 horas) y cerró la puerta, por lo menos en este mercado, para Kepa Arrizabalaga, del que dijo que no le necesita y que ya en junio se verá si es una posición que se puede reforzar.

¿Necesita el Madrid un fichaje en la portería?: "Como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede haber posiciones donde podemos fichar. Han sido dos años en los que no ha venido ningún jugador. Quizá llega un momento en el que puedes discutirlo, pero a día de hoy no lo veo. Respeto a mis jugadores, no hablo de los que no están en el Madrid".

Sobre el partido ante el Celta: "Es un muy buen equipo de esta Liga, lo están haciendo bien, trabajan bien. Lo que están haciendo es muy bueno y nosotros sabemos la dificultad del partido de este domingo. Lo que me interesa más es que vamos a hacer nosotros".

¿Le gusta fichar en el mercado invernal?: "Da igual. Hace dos años que soy entrenador, quizá a lo largo de mi carrera... No veo un inconveniente fichar en invierno".

Regalo de Reyes: "Los Reyes no me han traído nada. En España es para los niños. No me han regalado nada, no pasa nada".

¿Se imagina al Real Madrid sin Cristiano?: "No, para nada. Es un jugador del Madrid, no le veo sin jugar aquí".

¿Qué ha pasado con Sergio Ramos?: "Perdemos mucho porque es nuestro líder, nuestro capitán. A Sergio lo queremos siempre con nosotros. Son cosas que pasan. Se ha resentido de una molestia y tiene algo y como siempre no queremos arriesgar".

Si tuvieses que elegir un puesto a reforzar, ¿sería la portería?: "Es una buena pregunta. Me quedo con mis jugadores, hablo solo de mis jugadores".