Keylor Navas y el deja vu de De Gea con Kepa Arrizabalaga

Noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2015 en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Keylor Navas espera, con la maleta ya hecha, la oficialidad del fichaje de David de Gea por el club blanco para así él hacer el camino inverso e irse al Manchester United. Tras un año en el que Ancelotti le dejó en el banquillo por su predilección por Casillas, al costarricense le tocaba abandonar Madrid porque era a De Gea al que se quería.

El fax no llegaba a tiempo y, a pesar de que el fichaje ya estaba hecho, el meta toledano se queda en Old Trafford y eso deja a Keylor por rebote en el Santiago Bernabéu. Con este giro de guión se escribe la vida futbolística de primer nivel de un portero a menudo infravalorado, que sigue sin gozar sin ese escaparate mediático, pero que desde ese amargo trago en el verano de hace dos años ha ganado dos Copas de Europa y ha conseguido asentarse en el que hasta que llegara él era el puesto más problemático del Real Madrid.

Pero el fútbol es presente, olvida el pasado, y Keylor Navas sufre en el inicio de 2018 un deja vu que le lleva a una situación similar a la de 2015. Otra vez un nombre alrededor de su cabeza para quitarle el puesto. Otra vez un joven portero español con el que el Bernabéu recuperaría esa figura de meta español que tradicionalmente le ha correspondido. Dicen los más puros que el meta de España tiene que ser el del Real Madrid.

Keylor Navas, portero del Real Madrid.

Kepa Arrizabalaga (Ondárroa, Vizcaya, 1994) es el portero del futuro sin obviar el presente. Con 23 años ya es internacional con España, titular con la sub-21 hasta este último verano, también con el Athletic en los dos últimos años y con una progresión a la altura de los porteros más grandes de 'La Roja' en los últimos años.

Kepa acaba contrato el 30 de junio de este año con el Athletic y eso provoca que desde ya pueda negociar libremente su futuro con cualquier equipo sin necesidad de acudir al club vasco. El que quiera fichar al talentoso portero solo necesita el ok del futbolista y únicamente tendrá que negociar con él. Y el Real Madrid ha estado al acecho.

A falta de De Gea, ya descartado tras dos intentos frustrados, Kepa era el portero que mejor representaba todos esas características que siempre gustaron al Bernabéu: español, joven, con proyección internacional... En condiciones normales, el vasco cogerá el testigo del toledano, aunque al meta del United todavía le quedan unas cinco/seis fases finales de grandes torneos.

Pero ante el fichaje de Kepa la duda existe en el momento de la incorporación, el coste del fichaje y la situación de Keylor Navas. El Real Madrid le quiere ya, en este mismo mercado de invierno, para lo que tendría que pagar los 20 millones de euros de la cláusula, un movimiento que entra dentro también de la forma de actuar de Florentino Pérez, que siempre quiere evitar choques con equipos españoles. Por ejemplo, en el fichaje de Theo Hernández pagó algo más que la clausula del jugador al Atlético.

Kepa Arrizabalaga, en un partido con el Athletic. EFE

Si el Real Madrid se espera seis meses para su incorporación (el fichaje lo puede cerrar ya), tendrá al jugador en la próxima pretemporada, a coste cero, y podrá planificar el año para saber que hacer con Keylor. Ni Navas ni Kepa se pueden permitir ser suplentes por lo que un fichaje del vasco enseña directamente la puerta de salida al meta 'tico', que siempre ha contado con el apoyo de Zidane, el gran valedor del actual portero del Real Madrid.

Keylor Navas siempre ha vivido con el runrún del Bernabéu detrás de la oreja por su irregularidad en fases de la temporada, más tarde salvada por sus grandes finales de curso. El costarricense ha demostrado ser un arquero de grandes partidos, fiable en los encuentros donde los títulos están en juego. Keylor es además el jugador que ha visto más rumores a su alrededor de todos los que siguen en el Real Madrid. A nadie le han 'vendido' tantas veces.

Si Kepa llega ya, la primera idea del Real Madrid, el problema para el club y para los dos porteros radica en la actualidad. ¿Con qué cara mira Keylor Navas lo que queda de temporada sabiendo que la entidad ha fichado un portero que le quitará el puesto? ¿Cómo gestiona Zidane un inconveniente creado por el propio Real Madrid? ¿Quién sería el titular? ¿Es lógico gastarse 20 millones de euros para que Kepa sea suplente en estos cinco meses?

Es el portero vasco el que peor panorama a corto plazo tiene debido a las circunstancias. Una vez que no ha querido renovar con el Athletic y ha decidido irse al Real Madrid, quedarse en Bilbao podría ser un auténtico calvario, ya que gran parte de la afición del Athletic podría convertirle en su principal enemigo con críticas y pitos todos los partidos como ya ocurrió con Javi Martínez y Fernando Llorente.

Kepa y Keylor en el último Athletic - Real Madrid. EFE

El caso de Kepa es un calco al de Llorente en prácticamente todo: ambos eran los dos mejores jugadores del Athletic, simbolizando el espíritu del club, y ambos decidieron no renovar su contrato y dar por cerrada su etapa en San Mamés. Al primero le echaron a los leones, Bielsa le despreció durante su última temporada y todos acabaron logrando que el mejor delantero de la última década salido de Lezama saliera por la puerta de atrás y con un odio por parte de aquellos que le habían venerado.

Y Kepa, en estos momentos y con difícil punto de retorno, está en las mismas. Josu Urrutia, el mismo presidente que ya estaba con Llorente, no se ha cansado de repetir que el portero no quiere renovar y lanzando críticas veladas creando un caldo de cultivo entre la afición del que muy difícilmente saldrá 'vivo' Arrizabalaga. Por eso también su salida ya, si no renueva y no quiere seguir, es lógica.

Estreno de año en Soria

Con Keylor y sin Kepa, el Madrid juega este jueves su primer partido de 2018 en Soria. Ninguno de los dos jugará en Los Pajaritos ante el Numancia (21:00 horas) en la ida de octavos de Copa del Rey. Será Casilla el que ocupe la portería en este partido trampa en el que los blancos se juegan perder mucho más de lo que ganarían, que es su obligación.

Zidane, pensativo, en el último entrenamiento del Real Madrid. EFE

Borja Mayoral es el gran protagonista del encuentro de este jueves porque de él depende la salud goleadora del Real Madrid. Su presencia se hace más importante tras la enigmática lesión de Karim Benzema. Además, Achraf, Vallejo, Theo, Ceballos, Marcos Llorente o Lucas Vázquez tendrán la enésima oportunidad en una competición que, tal y como está la Liga, se hace más necesaria para un Madrid que arranca el año 1 tras el mejor de su historia.