Mata, Chiellini, Özil, Alexis... los 'chollos' a coste cero por acabar contrato

En el mundo del fútbol, lo más parecido que existe a las rebajas es cuando llega el mercado de invierno (del 1 al 31 de enero) y existen jugadores que en seis meses acaban contrato con su actual club. El equipo que quiera fichar a estos futbolistas tiene la libertad de negociar directamente con el jugador y librarse de hablar con el club al que pertenece, siempre lo más correoso en un fichaje.

El Barcelona ha sido recientemente denunciado por el Atlético de Madrid al incumplir el reglamento de la FIFA, que prohíbe de forma clara que un equipo vaya directamente a negociar con el futbolista (los culés, en palabras de Guillermo Amor, lo hicieron con Griezmann) si éste todavía tiene en contrato en vigor salvo, y esa es la única excepción, que la relación contractual termine en seis meses.

Y esa es la situación en la que estamos con la entrada del nuevo año. Varios jugadores, algunos muy cotizados, acaban contrato con sus actuales equipos el 30 de junio de 2018, por lo que son totalmente libres desde este momento para poder negociar su futuro al margen del equipo al que pertenezca. Una jugada que beneficia al futbolista, ya que no está atado a posibles sanciones, y al club que quiere comprar, que se lleva al jugador a coste cero, con el único gasto del salario del jugador.

Normalmente, a estas alturas prácticamente todos los grandes jugadores están ya atados porque o bien su presente equipo les ha renovado el contrato o ya otros clubes han cerrado su fichaje. Pero este año es diferente y grandes nombres del panorama europeo están en el escaparate con el beneficio que da tener un fichaje prácticamente gratis.

Alexis Sánchez

Aún con 29 años, y sin un Mundial que le desgaste este verano (Chile no está clasificada), el exjugador del Barcelona termina contrato en junio con el Arsenal y es uno de los chollos del mercado. Su valor de mercado podría estar en unos 60 millones de euros y al no haber renovador con los gunners es un fichaje a coste cero. Guardiola le quiere para el City e incluso se podría acelerar la contratación tras la lesión de Gabriel Jesús. Alexis este año puede jugar la Champions al no haberla disputado con el Arsenal.

David Klein Reuters

Fernandinho

Tiene 32 años pero en lo que va de temporada solo se ha perdido tres partidos con el Manchester City. Es una de esas figuras fundamentales para Guardiola, que continuamente le elogia, pero el brasileño sigue sin renovar con el conjunto inglés a pesar de su trascendencia en el juego.

Özil

Otro jugador del Arsenal que acaba contrato en junio y que no ha renovado es otro viejo conocido del fútbol español. Mesut Özil, de 29 años, no ha llegado a destacar en Londres como lo hizo en Madrid pero sigue siendo un buen jugador que aporta un plus en el centro del campo de cualquier gran equipo que quiera luchar por los títulos en Europa.

Özil celebra un gol con el Arsenal. Reuters

Chiellini

Uno de los mejores defensas de los últimos años también acaba contrato con la Juventus y está a la espera de su futuro estos meses. Sin Bonucci, el campeón italiano y subcampeón de Europa necesita más a Chiellini, titular en todos los partidos del conjunto de Allegri excepto aquellos en los que está lesionado, cada vez más común. Tiene 33 años.

Juan Mata

El caso del jugador asturiano es algo diferente al del resto, pero aún así sigue el mismo patrón: acaba contrato en junio. Su diferencia radica en que Mata tiene una cláusula con el Manchester United por la cual los 'red devils' tienen la opción de renovar el contrato de forma automática si así lo considera oportuno. Eso sí, solo tiene hasta el mes de mayo para decidir si quiere continuar con el español, recién nombrado 'Futbolista del Año' por la revista The Guardian.

Juan Mata, en Old Trafford. Reuters

Ander Herrera

Otro jugador fijo para José Mourinho es Ander Herrera, que termina contrato en junio y desde ya tiene libertad para negociar su futuro al margen del Manchester United. Valorado en unos 35 millones de euros, el jugador vasco podría acabar fuera de Old Trafford si los ingleses no le atan ya.

Iker Casillas

Tras una primera parte de temporada horrible en el Oporto, en el que solo juega los partidos de las dos Copas que se disputan en Portugal, Casillas termina contrato este junio, pero su elevada ficha complica el coste de su fichaje. Estar algún año más en el fútbol de élite o irse al fútbol estadounidense, chino o árabe son las dos salidas del exmadridista, que ya tiene 36 años.

Juanfran y Fernando Torres

Dos de los símbolos del Atlético de Madrid en los últimos años podrían abandonar la entidad rojiblanca si en los próximos meses no son capaces de atarles. Con 32 y 33 años respectivamente, en caso de no renovar su futuro podría estar fuera de España y/o en las exóticas y millonarias ligas del extranjero.

Fernando Torres celebra su gol.

Kepa Arrizabalaga

Su caso también es diferente al ser un futbolista que, aún no habiendo renovado con el Athletic y poder salir de Bilbao a coste cero, el Real Madrid está detrás de él pagando al club vasco unos 20 millones de euros, la cláusula de rescisión que tiene el meta y que no haría falta pagar si se espera hasta junio de 2018.

Mario Balotelli (Niza), Coutinho (Mónaco), Goretzka (Schalke 04), Ben Arfa (PSG), Robben (Bayern Múnich), De Vrij (Lazio), Miranda (Inter de Milán, ex del Atlético), Ibrahimovic (United), Ribery (Bayern) y Sergio Canales (Real Sociedad) son otros de los nombres que acaban contrato en junio de 2018.