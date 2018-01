Los penaltis y el larguero, los mejores amigos del Real Madrid en Copa del Rey

A pesar de que ganara 0-3 en Soria, el Real Madrid no quiere la Copa. Y si no es así demuestra lo contrario. Los blancos se pasean por esta competición sin ninguna ambición, algo inentendible tal y como está su temporada, con la Liga 'tirada' y con la Champions siendo siempre a cara y cruz. El torneo que puede mitigar la caída es la Copa, pero el Madrid no la quiere. [Narración y estadísticas: Numancia 0-3 Real Madrid]

Su victoria en Soria, lejos de cambiar la cara de un equipo cada vez más predecible, sigue con la línea con la que se acabó el 2017. El Madrid ganó sin merecerlo y eso que acabó goleando. Lo hizo gracias a dos penaltis, única manera que tuvieron los blancos para desequilibrar el duelo ante el Numancia, que fue como mínimo igual que su rival, especialmente cuando se quedaron los sorianos con un jugador menos. El fútbol al revés.

El partido del Madrid fue una fea entrada al 2018. Para que lo entiendan, solo la garra y las ganas de los locales movieron un poco el encuentro, que fue la máxima expresión de esta Copa que no enamora a nadie. Para el Madrid sigue siendo una china en el zapato y de ahí su espeso y raquítico partido. Nada mostró y eso que sacó un equipo lleno de suplentes, aquellos que deberían tener estos partidos para demostrar que quieren ser titulares.

Lucas Vázquez provocó los dos penaltis a favor del Real Madrid en Soria.

Con 10 españoles en el once (solo Bale no era seleccionable por 'La Roja'), el Madrid se quitó al Numancia de encima con dos penaltis a favor, tal y como hizo con el Fuenlabrada, y un gol final de Mayoral. Y, entre medias y al igual que ocurriera ante el cuadro madrileño, con la suerte de su lado al salvarse del empate gracias al larguero. El 0-3 fue un resultado excesivamente abultado, pero el Madrid no descansa ni aún cuando juega mal.

Los dos penaltis a favor, ambos provocados por Lucas Vázquez y ambos claros, dieron la victoria a un Madrid que quiso y pudo por las circunstancias. Era como si no quisieran marcar pero lo que pasaba les empujara a marcar. Tuvieron todos los condicionantes a favor: la polémica les sonrió (el Numancia pidió penalti con 0-0 y no se lo pitaron), les pitaron dos penas máximas (Bale e Isco las marcaron) y jugaron media hora contra 10, porque a Diamanka se le fue la 'pinza', hizo una entrada de roja por la que le sacaron amarilla pero no contento con ello protestó para ser expulsado en un minuto.

Lo mejor del Numancia fue que con un jugador menos jugó muy bien, apretó e incluso estuvo cerca de obrar el milagro. Iñigo Pérez vio adelantado a Casilla y disparó desde el centro del campo. Su remate dio en el larguero, igual que el cabezazo del 'Cata' Díaz en la anterior eliminatoria que hubiera cambiado todo. Esas pequeñas cosas del fútbol que en esta Copa sonríen al Madrid.

Bale marcó el primer penalti del Real Madrid ante el Numancia. EFE

Mala versión del equipo de Zidane, que ganaron al Numancia por pegada (esta vez sí) y por las acertadas decisiones arbitrales. Todos los penaltis que no aparecen en Liga irrumpen en Copa. Entre las penas máximas y los largueros, el Madrid avanza en Copa casi sin quererlo. Quizá esa es la mejor forma de ganar el torneo.

Ficha Técnica

Numancia: Munir, Ripa (Luis Valcarce (Marc Mateu)), Gutiérrez, Dani Calvo, Unai Medina, Sierra (Iñigo Pérez), Pablo Larrea, Diamanka, Dani Nieto, Pere Milla e Higinio.

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo Hernández, Marcos Llorente, Ceballos (Isco), Asensio (Achraf), Lucas Vázquez, Bale (Kovacic) y Borja Mayoral.

Goles: 0-1 Gareth Bale (p., 35'). 0-2 Isco (p., 89'). 0-3 Borja Mayoral (90+1').

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó a Sierra, Larrea, Marín, Medina y Gutiérrez (Numancia) y Vallejo y Kovacic (Real Madrid). Expulsó a Diamanka por doble amarilla.

Estadio Nuevo Los Pajaritos (Soria). Ida de octavos de final de la Copa del Rey.