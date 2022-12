Preocupación por Sterling en Inglaterra: "No volverá a Qatar hasta que su familia esté a salvo"

La selección de Inglaterra está pendiente de la situación de una de sus estrellas, Raheem Sterling. El futbolista del Chelsea tuvo que volar desde Qatar de manera urgente tras recibir una noticia desagradable: unos ladrones armados habían asaltado su casa. El jugador decició abandonar la concentración de los Three Lions, perdiéndose la victoria contra Senegal en octavos de final del Mundial.

Sterling, tal y como informaron medios ingleses, voló a Inglaterra ante la preocupación por lo vivido por su familia. El extremo se cayó de la convocatoria contra Senegal a última hora y la federación inglesa aludió a "motivos personales". Su regreso, sin embargo, estaba previsto para el partido de cuartos de final frente a Francia.

"No os puedo decir en este momento", decía el seleccionador Gareth Southgate en la cadena ITV, preguntado sobre si Sterling volverá a la concentración inglesa. "No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", añadía el técnico inglés sobre su jugador.

El asunto, sin embargo, va a ir a más. The Sun, que calcula en 350.000 euros el valor del botín robado entre efectivo, relojes y joyas, ha hablado con una fuente próxima al jugador que muestra la gravedad del asunto.

"No hay forma de que vaya a ningún lado a menos que mi familia esté 100% segura", señala la fuente. La seguridad es la prioridad ahora mismo: "Por eso se mudaron a esa zona, ubicada en un sitio muy exclusivo, con patrullas de seguridad que pasan periódicamente. Aún así, les asaltaron, y eso resulta muy molesto para Raheem y su pareja, Paige", señaló.

Duda contra Francia

Está por ver, por tanto, qué ocurrirá con Sterling de cara al partido contra Francia. El encuentro se celebra el sábado 10, a las 20:00 horas. Todavía tiene margen para regresar, pero las informaciones no son positivas en cuanto a su disponibilidad para Southgate.

Harry Kane, también en declaraciones para ITV, mandó apoyo tanto a él como a su familia y aseguró que, aunque es un "asunto privado", nunca es fácil ver a un compañero en esta situación.

"Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible", agregó el capitán inglés.

