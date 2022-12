Novak Djokovic, cada vez más cerca de jugar el Abierto de Australia: confirmado en la prelista

Novak Djokovic está cada vez más cerca de poder jugar el Abierto de Australia. El tenista serbio, que se perdió la pasada edición por su polémica anti-vacunas, ya que el gobierno del país no le permitió entrar en su territorio al no querer administrarse ningún antídoto contra la Covid-19, está muy cerca de ver la luz. De momento, ya ha sido incluido en la prelista de admitidos al primer Grand Slam de la próxima temporada tras haberse proclamado vencedor de las ATP Finals.

Así pues, el regreso del aspirante a número uno del ranking ATP a tierras australianas está más cerca que nunca después de haber vivido una gran polémica hace casi un año y haber tenido una abrupta desaparición del torneo cuando ya había viajado hasta Melbourne para tomar parte en la primera gran contienda de la temporada.

De momento, la organización ya ha dado a conocer su primer 'Entry List', la habitual prelista con los jugadores que tienen acceso directo a jugar la fase final del torneo. Junto al serbio Novak Djokovic también se encuentra Alexander Zverev, quien se lesionó durante la disputa de su partido de cuartos de final de Roland Garros contra Rafa Nadal.

[Rafa Nadal da pistas sobre su retirada tras despedirse de México]

El alemán se rompió los ligamentos del tobillo y no ha vuelto a aparecer en una pista de tenis para competir desde entonces. Sin embargo, su recuperación va por muy buen camino y ya habría confirmado que tiene intención de pelear por el primer grande de la temporada. No obstante, asume que no llegará en la mejor de las condiciones, ya que está falto de rodaje.

Novak Djokovic celebra la victoria en las ATP Finals ante Ruud Reuters

Ausencias y confirmaciones

Entre las ausencias más destacadas se encuentra la de Dominic Thiem, quien está atravesando un calvario de lesiones, baja forma y pobre rendimiento y que ya ha caído fuera del Top100. Así pues, su falta será aprovechada por otras grandes estrellas del circuito para aumentar sus opciones de éxito.

[Fernando Verdasco acepta dos meses de sanción por infringir el código antidopaje]

Djokovic apunta a ser la gran novedad en el nuevo Abierto de Australia donde, para él, defenderá el título ganado en el año 2021 en su última participación. No obstante, el campeón actual es Rafa Nadal, quien ganó el primero de sus dos grandes del año 2022 a Daniil Medvedev en una de las mayores remontadas que se recuerdan en la historia del deporte y especialmente en el tenis.

'Nole' recibió hace unas semanas la confirmación de que se le había retirado la prohibición de entrar al país por su polémica anti-vacunas. El cambio que se ha producido en el gobierno nacional ha propiciado que su regreso se acelerase de manera significativa. Tras este hecho, su vuelta al Abierto de Australia estaba casi cantada. Pero con su incorporación al 'Entry List' del torneo, la confirmación es casi total ya que solo un inesperado cambio de planes de última hora podría dejar al balcánico fuera.

[El show de Nadal: jugando al fútbol con Ruud en el aeropuerto de Belo Horizonte de madrugada]

Junto a Dominic Thiem también destaca la ausencia de Gael Monfils, quien ya aseguró que no iría al primer grande la temporada. Sí aparecen en la prelista el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, que terminó lesionado el curso sin poder participar en las ATP Finals, y también Rafa Nadal, que ha concluido la temporada con malas sensaciones tras haber disputado pocos encuentros.

Sigue los temas que te interesan