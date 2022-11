El sincero halago de Luis Enrique a Fernando Alonso: "Lo convocaría de lo que él quisiera"

El Mundial de Qatar se encuentra a escasas horas de su comienzo. Todas las selecciones apuran las últimas horas y los entrenadores juegan sus últimas cartas intentar sorprender a sus rivales. España y Luis Enrique ya se preparan para la gran cita futbolística. En su última charla con los aficionados, el técnico explicó diferentes aspectos y dejó un mensaje sobre uno de los mejores deportistas de nuestro país.

Luis Enrique, durante su último stream, bromeó con la posibilidad de que Fernando Alonso acabase convocado por él para Qatar. El técnico de España alabó el papel del todavía piloto de Alpine, al que tiene en un pedestal. Una imposible unión que juntaría a la campeona del mundo con el doble campeón de la Fórmula 1.

Durante su charla, Luis Enrique fue preguntado por la posibilidad de llevarse al asturiano a la Selección. El entrenador no dudó en asegurar de que si por él fuese se lo llevaría sin pensarlo. Una convicción que quedó reflejada con palabras, en las que demostró su fervor por el piloto.

"A Alonso lo convocaría de lo que él quisiera, me cae fenomenal a pesar de rivalidad Oviedo-Gijón. Es un fenómeno, embajador de Asturias. Es un tío que he conocido, que he tenido la oportunidad de conocerle, y me cae de maravilla y es un fenómeno. Un orgullo para nosotros tener un asturiano de ese nivel", explicó Luis Enrique sobre el doble campeón del mundo.

Fernando Alonso es uno de los deportistas españoles que más atraen la atención de los aficionados. Su carisma ha conquistado a parte del gran público y es considerado un ganador nato de manera casi unánime. Tanto es su poder mediático, que hasta sería posible que acudiese con la selección española.

El Luis Enrique más sincero

A través de Twitch, se ha visto al Luis Enrique más sincero. El seleccionador está mostrando en sus charlas una faceta mucho más distendida a la mostrada en sus habituales ruedas de prensa. En la red social, ha encontrado un nicho donde dar todas sus explicaciones.

Luis Enrique, en un momento del partido. SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

El análisis a su rival, sus entrenadores favoritos o los futbolistas de la Selección son algunos de los temas que ha tratado. Y como ha ocurrido con la pregunta con Fernando Alonso, él ha dado su opinión sin cortarse lo más mínimo y mostrando una faceta diferente.

Además, también ha mostrado su cara más solidaria con Twitch, ya que aseguró que donará todo el dinero que recaude a través de la plataforma a alguna organización benéfica. Luis Enrique explicó que no tiene ninguna intención de sacarle partido económico a sus charlas y prefiere donarlo a causa de esta índole. La elegida la anunciará en los próximos días.

