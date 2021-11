Neymar sufre una escalofriante lesión de tobillo: la estrella del PSG enciende todas las alarmas

La mala suerte ha vuelto a vuelto a visitar a Neymar. El futbolista brasileño del PSG ha sufrido una aparatosa lesión que le ha obligado a dejar antes de tiempo el encuentro de la Ligue-1 que su equipo estaba disputando contra el St-Étienne. Las imágenes que ha dejado la jugada, repleta de mala suerte, hacen temer una grave lesión de la estrella del conjunto parisino.

Las primeras señales tras lo sucedido no son nada esperanzadoras. Neymar se quedó tendido en el suelo llorando y con ostensibles gestos de dolor tras sufrir una torcedura de su tobillo izquierdo que ha helado la sangre al mundo del fútbol. Se han encendido todas las alarmas porque el jugador del PSG podría estar ante la lesión más grave de su carrera.

El feo gesto que hicieron su articulación y su pie fue de lo más llamativo. Una torsión de 90 grados que hace temer lo peor. Sin embargo, esta vez no fue producto de una dura entrada, sino que fue todo lo contrario, más mala suerte que otra cosa. Un defensor del St-Étienne llegó por detrás para encimar a Neymar con una entrada que no llegó a tocarle.

Mientras Neymar conducía el balón, para intentar protegerse y evitar el corte, saltó esquivando las piernas del adversario. Sin embargo, al caer, lo hizo con tan mala suerte que pisó al defensor del St-Étienne. En ese momento, su pie izquierdo resbaló por encima de la de su rival hasta caer al césped totalmente doblado. Todo el peso de su cuerpo hizo que la torcedura fuera mucho más agresiva y fue en ese momento cuando todo se vino abajo con el tobillo totalmente quebrado.

Los gestos de dolor de Neymar fueron inmediatos y compañeros y rivales fueron rápidamente corriendo para ver qué había sucedido y así conocer el alcance de una posible lesión. Con la cara tapada por una de sus manos con guantes producto del frío, llorando y gritando de manera desconsolada, Neymar pedía ayuda con la única esperanza de que todo haya quedado en un susto, algo que parece improbable a juzgar por las imágenes.

Neymar fue atendido en pleno terreno de juego y después fue sacado en camilla del campo mientras no dejaba de soltar lágrimas de dolor, pero también de rabia y desesperación, ya que una nueva lesión importante estaba a punto de visitarle. El chico de la sonrisa eterna, de nuevo ante un trance de los más amargos que puede vivir un deportista. Las lesiones traumáticas le han perseguido durante su carrera y ante el St-Étienne, su tobillo dijo basta.

Neymar y Pochettino, pesimistas

Tras el partido, Neymar publicó un mensaje a través de sus redes sociales confirmando que las sensaciones no son positivas: "Vamos a recuperarnos. Desafortunadamente estos contratiempos son parte de la vida de un atleta. Ahora es lo que tiene, levantar la cabeza y vamos que vamos. Volveré mejor y más fuerte".

Quien también ha hablado sobre la acción fue Mauricio Pochettino, que prefirió mantener la calma y esperar a ver qué dicen las pruebas médicas a las que Neymar será sometido en las próximas horas. En el PSG empiezan a mirar ya a largo plazo poniendo los ojos en los octavos de Champions League, a mediados de febrero.

Tendremos que ver cómo está mañana, pero en televisión las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva pronto a la plantilla, pero la acción no es buena. No hay nada más que decir por el momento, salvo el dolor que sintió en la pierna con el tobillo torcido. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos".

