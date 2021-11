Cómo Mbappé superó su fichaje fallido por el Real Madrid y recuperó la confianza del PSG

Algo ha cambiado en Kylian Mbappé durante las últimas semanas. El delantero francés está de dulce: lleva once goles en nueve partidos desde el 7 de octubre, habiéndose quedado sin mojar en solo dos encuentros en este tiempo entre PSG y selección. Su nivel es de mejor futbolista del mundo y en Francia siguen cruzando los dedos para que no se consume su salida al Real Madrid el próximo verano.

L'Équipe da la clave para que Mbappé haya enganchado esta brutal racha goleadora y tiene que ver con el Madrid o, al menos, con la superación de su fichaje fallido el pasado verano. Según el medio galo, el futbolista ha recuperado en las últimas semanas la confianza que perdió tras pasar por aquel trance unido al 'palo' que fue fallar el penalti que acabó con la eliminación de Francia en la Eurocopa.

Es imposible que a Mbappé no le afectara psicológicamente todo lo que ocurrió durante el verano. Se dijo que el hecho de ver que no se cumpliría su deseo de salir del PSG para ir al Madrid le dolió y L'Équipe lo confirma. También fue un golpe en el vestuario ver como una de sus estrellas quería abandonar el barco y algunos no lo entendieron, sobre todo, tras el fichaje de Lionel Messi por el PSG.

El citado medio señala que, incluso, Neymar no era capaz de entender que Mbappé viera el fichaje de Messi como otro motivo más para cambiar de aires. Aquello influyó en el peso de Kylian en el vestuario, que solo encontraba la paz cuando iba con Francia y se rodeaba de amigos como Karim Benzema o Paul Pogba.

El cambio de Mbappé

Pero es indudable que Mbappé ha recuperado la confianza y L'Équipe da las claves que le han podido llevar a ello. Hay varios nombres propios, como el de Achraf Hakimi, ex del Madrid y un jugador con el que el delantero ha forjado un fuerte vínculo de amistad. Además, la relación con Mauricio Pochettino es buena y siempre la ha apoyado ante las críticas, que hasta llegaron desde el propio club, por su deseo de salir.

Mbappé vuelve a estar cómodo con sus compañeros y se ha notado un cambio: "Es alguien que analiza de forma preciso el rol de cada jugador en el campo. Ha comprendido mejor que, para que estén a su servicio, él tiene que ponerse al servicio del resto". Eso sí, todo apunta a que solo será por un breve espacio de tiempo hasta que, definitivamente, dé el salto al Real Madrid.

