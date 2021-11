Cómo Pochettino ha acabado harto en el PSG y por qué en París le 'hacen la cama'

Horas tensas en París. El asiento de Mauricio Pochettino corre peligro y muchos se preguntan cómo se ha llegado a este punto cuando no ha pasado ni un año desde que el entrenador argentino aceptara al cargo. Todo ha saltado por los aires tras la salida de Ole Gunnar Solskjaer del banquillo del Manchester United, en el que podría recalar Pochettino si el PSG le libera o hay un acuerdo entre clubes.

¿Por qué Pochettino y el PSG pueden separar sus caminos? Parece que el principal protagonista, que es Mauricio, no está cómodo con su papel actual en el club y que crezcan los rumores sobre su posible interés en ir a Mánchester es un órdago en toda regla. En Le Parisien analizan un caso que se ha acelerado en las últimas horas a ritmo de vértigo.

"¿Cómo llegó Pochettino a esta situación?", se pregunta el diario parisino, cercano al PSG. Hay tres puntos claves en todo esto: no ha encontrado estabilidad en París, donde vive en un hotel todavía y no está junto a su familia, que se quedó en Londres; no dejan de surgir conflictos en el vestuario, desde el debate de la portería hasta la gestión de un tridente galáctico (Messi-Neymar-Mbappé); y el deterioro en su relación con Leonardo, que es el que toma las decisiones y ya se 'cargó' a Tuchel en enero.

El papel de Leonardo

Le Parisien habla del malestar del propio Pochettino: "Llegado en enero, el técnico argentino ya muestra un cansancio que no intenta ocultar en sus comentarios más recientes". Eso sí, que diga esto el medio francés también es una forma de poner la pelota en el tejado del entrenador cuando Leonardo también lleva tiempo valorando su continuidad al frente del equipo. De ahí que trascienda el nombre de Zinedine Zidane.

Pochettino durante una rueda de prensa del PSG Reuters

"Dotado, para muchos, de una mano de obra soñada, no pidió tener que gestionar la competencia entre dos monstruos, Donnarumma y Navas, en la jaula. Y enfurruña el placer de contar con el trío atacante más chispeante del planeta. Sin embargo admite a nuestros compañeros ingleses que tener 'tres reyes en un mismo club, tres reyes con necesidades distintas (...) no es fácil'. ¿Pero realmente quiere tomarse el tiempo para hacerlo?", dice Le Parisien cuestionando a Pochettino.

En Francia le 'hacen la cama' a Pochettino, quien no está cómodo y ya fue señalado por no lograr ganar la Ligue-1 la pasada temporada. Ahí empezaron las dudas. Además, se vio con recelo que Tuchel, despedido a principios de año, acabara ganando meses después la Champions League con el Chelsea. Un mazazo a la gestión del equipo. Cualquier cosa puede pasar en los próximos días, incluso que Pochettino se vaya. De ser así, no sería solo una huida de Mauricio como se trata de pintar en París.

